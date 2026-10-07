Στην Αθήνα ο Αμερικανός ΥΠΕΞ - Στο επίκεντρο Ανατολική Μεσόγειος, GSI και Κυπριακό

Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος τον υποδέχθηκε ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν θερμή χειραψία και στη συνέχεια αναχώρησαν μαζί.

Ο Μάρκο Ρούμπιο πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ελλάδα στο πλαίσιο του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ σήμερα ξεκινά σειρά επαφών με την ελληνική πολιτική ηγεσία. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα έχει διμερή συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ ακολούθως θα προχωρήσουν σε δηλώσεις προς τα Μέσα Ενημέρωσης και στην έναρξη του έκτου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ.

Το απόγευμα, ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθεί με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, στις εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ (GSI), στην ένταση με την Τουρκία, αλλά και στο Κυπριακό.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγες εβδομάδες πριν από τις αμερικανικές εκλογές και σε μια περίοδο κατά την οποία η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελούν ζητήματα αυξημένου ενδιαφέροντος για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Παράλληλα, στις επιμέρους συνόδους εργασίας με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν θέματα ασφάλειας, άμυνας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου και επενδύσεων, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον.

Τι προβλέπεται στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου

Σημαντικό κεφάλαιο του Στρατηγικού Διαλόγου αφορά την αμυντική συνεργασία, η οποία έχει αποκτήσει σημαντικό βάθος τα τελευταία χρόνια. Στο επίκεντρο βρίσκονται η υλοποίηση του προγράμματος των F-35, ο εκσυγχρονισμός των F-16 και η περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Οι συζητήσεις αναμένεται να αγγίξουν και νέα αμερικανικά εξοπλιστικά πακέτα και την υποστήριξη υφιστάμενων συστημάτων. Σημαντικό κομμάτι της ατζέντας αποτελεί και η ενέργεια. Ο Κάθετος Διάδρομος αναμένεται να βρεθεί ψηλά στις συζητήσεις, καθώς η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως πύλης για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Παράλληλα, αναμένεται να συζητηθούν οι έρευνες και οι επενδύσεις των αμερικανικών ενεργειακών ομίλων ExxonMobil και Chevron στα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα. Η συμμετοχή των δύο αμερικανικών εταιρειών στον ελληνικό ενεργειακό χάρτη ενισχύει τη γεωπολιτική διάσταση της ενεργειακής συνεργασίας, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι έρευνες νότια της Κρήτης.

Στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου αναμένεται να υπογραφούν τρία κείμενα συνεργασίας, τα οποία δίνουν και πρακτικό περιεχόμενο στη διμερή σχέση.

Πρώτον, θα ανανεωθεί το Μνημόνιο Συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού έως τον 15ο αιώνα μ.Χ.

Δεύτερον, Ελλάδα και ΗΠΑ θα υπογράψουν Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent) για τη συνεργασία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.

Τρίτον, θα υπογραφεί Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για την αμοιβαία αναγνώριση των Πιστοποιητικών Ικανότητας Ναυτικών, βάσει της Διεθνούς Σύμβασης STCW του 1978. Στόχος είναι η διευκόλυνση της απασχόλησης των ναυτικών και η ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον τομέα της ναυτιλίας και της ναυτικής εκπαίδευσης.

Τέλος, σημειώνεται ότι ιδιαίτερο συμβολισμό αποκτά η βραδινή ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα, με φόντο την Ακρόπολη. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να αναφερθεί στο μέλλον του δυτικού κόσμου και στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, σε μια ομιλία με έντονο ιστορικό και πολιτικό συμβολισμό.

Η επιλογή της Πνύκας, του χώρου όπου συνεδρίαζε η Εκκλησία του Δήμου στην αρχαία Αθήνα, προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στο μήνυμα που επιχειρεί να εκπέμψει η αμερικανική πλευρά. Η ομιλία έχει προαναγγελθεί ως μια παρέμβαση για την ανάγκη μιας «μεγάλης αναγέννησης του δυτικού πνεύματος», συνδέοντας την ιστορική κληρονομιά της Αθήνας με τη σημερινή συζήτηση για το μέλλον της Δύσης.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ και Κρατικό Ραδιόφωνο