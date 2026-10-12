Ελλάδα: Τέλος τα social media για παιδιά κάτω των 15 - Ούτε με άδεια γονέων

Στόχος είναι να ενισχυθεί η προστασία των παιδιών από κινδύνους όπως ο διαδικτυακός εκφοβισμός, η έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο και η υπερβολική ενασχόληση με τις ψηφιακές πλατφόρμες. Το μέτρο δεν συνιστά γενική απαγόρευση της πρόσβασης στο διαδίκτυο και δεν περιορίζει την κατοχή ή τη χρήση κινητού τηλεφώνου.

Πρόκειται για νομοθετική πρωτοβουλία, η εφαρμογή της οποίας προϋποθέτει την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. Σύμφωνα με τον ειδικό τρόπο υπολογισμού της ηλικίας που περιγράφεται στο ελληνικό σχέδιο, κατά την προβλεπόμενη έναρξη εφαρμογής, την 1η Ιανουαρίου 2027, ο περιορισμός θα αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2013 και μετά. Όσοι έχουν γεννηθεί το 2012 ή νωρίτερα θα θεωρείται ότι πληρούν το ηλικιακό όριο.

Η ρύθμιση αφορά υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και όχι αποκλειστικά συγκεκριμένες εταιρείες. Ενδεικτικά, στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται το Facebook, το Instagram, το TikTok και το LinkedIn. Το σχέδιο νόμου δεν περιλαμβάνει κλειστό κατάλογο εφαρμογών, ενώ η υπαγωγή κάθε υπηρεσίας θα εξαρτάται από τις λειτουργίες της και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Για πλατφόρμες που συνδυάζουν διαφορετικές υπηρεσίες ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετες διευκρινίσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Το ελληνικό σχέδιο δεν προβλέπει εξαίρεση για λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του νέου ορίου. Εφόσον εφαρμοστεί όπως περιγράφεται, και οι υφιστάμενοι λογαριασμοί θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις.

Δεν προβλέπεται επίσης δυνατότητα παράκαμψης του ορίου μέσω γονικής συναίνεσης. Ακόμη και αν ένας γονέας συμφωνεί με τη χρήση των social media από το παιδί του, η συγκατάθεσή του δεν θα αρκεί για να επιτραπεί η πρόσβαση πριν από το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο.

Κομβικό ζήτημα για την εφαρμογή των περιορισμών είναι ο τρόπος με τον οποίο οι πλατφόρμες θα εξακριβώνουν την ηλικία. Η απλή καταχώριση ημερομηνίας γέννησης κατά τη δημιουργία λογαριασμού δεν θεωρείται επαρκής μηχανισμός ελέγχου. Προβλέπεται η αξιοποίηση αξιόπιστων τεχνολογικών λύσεων, οι οποίες θα πρέπει παράλληλα να διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η επαλήθευση ηλικίας δεν θα πρέπει να συνεπάγεται αυτόματα την αποκάλυψη της πλήρους ταυτότητας του χρήστη στην πλατφόρμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ