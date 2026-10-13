Ευτυχία Project: Τα παιδιά του '50 επιστρέφουν στην Ελλάδα αναζητώντας τις ρίζες τους (φώτος)

Η μητέρα τής Μπάρμπαρα είχε δύσκολη και σκληρή ζωή. Μικρή σε ηλικία την έδωσε η μητριά της σε ανάδοχες οικογένειες. Νεαρή κοπέλα, έμεινε έγκυος, χωρίς να είναι παντρεμένη και αναγκάστηκε να δώσει το κοριτσάκι της για υιοθεσία, καθώς δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να το μεγαλώσει.

Οι συγγενείς της περιγράφουν τη γνωριμία τους ως μια απρόσμενη αλλά βαθιά συγκινητική εμπειρία, «ένα απλό τεστ DNA, που έγινε για άσχετους λόγους από τον ανιψιό μας, μας έφερε κοντά στην Μπάρμπαρα. Δεν γνωρίζαμε τίποτα. Μια απλή διαδικασία μάς έφερε κοντά και πλέον η Μπάρμπαρα είναι μέλος της οικογένειάς μας. Το 2024 τη συναντήσαμε και από τότε είμαστε μια ενωμένη οικογένεια. Είναι μοναδικό το συναίσθημα».

Η Ευτυχία Νούλα, η Λίντα Τρότερ ‘όπως μεγάλωσε στην Αμερική, είναι η γυναίκα που μέσα από την δική της προσωπική εμπειρία και την επανένωση με την βιολογική της οικογένεια δημιούργησε την ομάδα Ευτυχία Project. Κάθε χρόνο πραγματοποιούν συναντήσεις και φέτος η Πέμπτη Ετήσια Συνάντηση Ελλήνων Υιοθετημένων πραγματοποιείται στην Ελλάδα και συνδέεται με το Ευτυχία Project, το οποίο στηρίζει ανθρώπους ελληνικής καταγωγής στην αναζήτηση των βιολογικών οικογενειών τους. Η ίδια τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στου Ψυρρή, τη σημασία της συνάντησης, «είναι η αρχή για την πέμπτη συνάντηση. Είναι η μεγαλύτερη συνάντηση. Είναι όλοι παιδιά που υιοθετήθηκαν τις δεκαετίες του ’50, του ’60 και του ’70. Είναι όλοι Έλληνες, γεννήθηκαν Έλληνες. Είμαστε εδώ για να πραγματοποιήσουμε ένα μεγάλο ταξίδι, για να γνωρίσουν τις ρίζες τους και τον τόπο τους, και η χαρά μας είναι τεράστια».

Ο γιος της Λίντας Τρότερ μίλησε για τη δική του εμπειρία, «είναι μια συγκλονιστική εμπειρία. Είναι μοναδικό να βρίσκεις την οικογένειά σου και να συναντάς τους συγγενείς σου. Η μητέρα μου γνώρισε τη βιολογική οικογένειά της και εμείς, μαζί της, αισθανόμαστε ευλογημένοι που γνωρίσαμε τους συγγενείς και τις ρίζες μας».