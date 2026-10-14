Mega deal στην Ελλάδα, που αλλάζει τον χάρτη της εστίασης: Πωλούνται Goody’s, Everest, Flocafé και La Pasteria σε καναδικό κολοσσό

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο ΣΚΑΪ Ελλάδος, η Vivartia Holding ανακοίνωσε την Τετάρτη την υπογραφή οριστικής συμφωνίας για την πώληση του συνόλου των μετοχών της Evergood, στην οποία υπάγεται ο κλάδος υπηρεσιών εστίασης του ελληνικού ομίλου.

Η συμφωνία σηματοδοτεί μια σημαντική επιχειρηματική εξέλιξη για την ελληνική αγορά εστίασης, καθώς γνωστά εμπορικά σήματα περνούν, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, στον έλεγχο ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους του συγκεκριμένου τομέα στον Καναδά.

Ποιος είναι ο καναδικός όμιλος που αποκτά την Evergood

Η Recipe Unlimited Corporation δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης για περισσότερο από έναν αιώνα και διαθέτει ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο 18 εμπορικών σημάτων, καλύπτοντας διαφορετικές κατηγορίες εστιατορίων και υπηρεσιών.

Μεταξύ των αλυσίδων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιό της βρίσκονται οι Swiss Chalet, St-Hubert, Montana’s BBQ & Bar, Harvey’s Burgers, New York Fries και The Burger’s Priest.

Η είσοδος της Evergood στον καναδικό όμιλο δημιουργεί, σύμφωνα με τη διοίκηση της Recipe, προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Recipe Unlimited, Frank Hennessey, χαρακτήρισε την Evergood εταιρεία με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα και έμπειρη διοικητική ομάδα, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η συνεργασία θα συμβάλει στην επιτάχυνση της διεθνούς επέκτασης του ομίλου.

Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεση της καναδικής εταιρείας να αξιοποιήσει την υφιστάμενη επιχειρηματική δομή της Evergood, επενδύοντας στις δυνατότητες ανάπτυξης που παρουσιάζουν τα εμπορικά της σήματα.

Εκκρεμούν οι εγκρίσεις για την ολοκλήρωση της συμφωνίας

Παρότι έχει ήδη υπογραφεί η οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, η μεταβίβαση των μετοχών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς απαιτείται η εξασφάλιση των προβλεπόμενων εγκρίσεων και η εκπλήρωση των συνήθων όρων που συνοδεύουν τέτοιου είδους επιχειρηματικές συναλλαγές.

Στη διαδικασία συμμετείχαν μεγάλοι διεθνείς χρηματοοικονομικοί και νομικοί οργανισμοί. Από την πλευρά της Vivartia, η Rothschild & Co ανέλαβε τον ρόλο του χρηματοοικονομικού συμβούλου, η Deloitte παρείχε υπηρεσίες οικονομικού και επιχειρηματικού ελέγχου, ενώ η Bernitsas Law είχε την ευθύνη της νομικής υποστήριξης.

Αντίστοιχα, για λογαριασμό της Recipe Unlimited, συμβουλευτικές υπηρεσίες παρείχαν η EY-Parthenon Greece, η Scotiabank, η KPMG και η δικηγορική εταιρεία Karatzas & Partners.

Μέχρι στιγμής, στην ανακοίνωση δεν προσδιορίζεται το οικονομικό τίμημα της εξαγοράς, ούτε αναφέρεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης.