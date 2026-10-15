Γκιλφόιλ: «Ήξερε ότι θα την απέπεμπαν» όταν αγκάλιαζε τον Ρούμπιο - Αποκαλύψεις από τη δημοσιογράφο που έθεσε το κρίσιμο ερώτημα στον Λευκό Οίκο

Την ταχύτητα με την οποία εξελίχθηκαν τα γεγονότα που οδήγησαν στην αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα περιέγραψε στην ΕΡΤ η δημοσιογράφος της Daily Mail, Ελίνα Σιράζ, η οποία με ερώτησή της στον Λευκό Οίκο προκάλεσε την επίσημη ανακοίνωση της απομάκρυνσής της.

«Ήταν μια χιονοθύελλα που έγινε χιονοστιβάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη μέσα σε δύο ημέρες, έπειτα από σειρά καταγγελιών και δημοσιευμάτων που είχαν προκαλέσει αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με την ίδια, η Γκιλφόιλ γνώριζε ότι είχε δρομολογηθεί η αποχώρησή της όταν υποδέχθηκε τον Μάρκο Ρούμπιο κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα, παρά τη δημόσια εικόνα οικειότητας και αυτοπεποίθησης.

«Τον αγκάλιασε, ένιωθε δυνατή, σίγουρη, αλλά άνθρωποι στο παρασκήνιο μου είπαν ότι γνώριζε ότι θα την απέπεμπαν», δήλωσε η Σιράζ.

Οι καταγγελίες και η ερώτηση που έφερε την ανακοίνωση

Η δημοσιογράφος περιέγραψε τον μεγάλο όγκο πληροφοριών και καταγγελιών που είχε συγκεντρώσει από πρόσωπα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνοντας λόγο για δυσαρέσκεια ακόμη και σε διπλωματικούς κύκλους.

«Πολλοί άνθρωποι βγήκαν μπροστά, πολλοί άνθρωποι από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Για όσα συνέβησαν στην Ελλάδα, πολλοί με πήραν τηλέφωνο, επικοινώνησαν μαζί μου και μου έστειλαν υλικό, τόσο πολύ σε σημείο που να μην ξέρω τι να το κάνω. Αν το βλέπατε θα καταλαβαίνατε ότι υπήρχε δυσαρέσκεια και σε διπλωματικούς κύκλους», τόνισε.

Όπως εξήγησε, στόχος της ήταν να πληροφορηθεί κατά πόσο ο Λευκός Οίκος σκόπευε να αναλάβει δράση σε σχέση με τις καταγγελίες. Ωστόσο, η απάντηση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Κέτι Ζακαράια, με την οποία έγινε γνωστό ότι είχε ζητηθεί η παραίτηση της Γκιλφόιλ, την αιφνιδίασε.

«Εγώ ήθελα να ρωτήσω ποιες κινήσεις θα υπάρξουν κι αν προβλέπεται κάποια ενέργεια για όλα όσα ακούγονταν, χωρίς να περιμένω τέτοια απάντηση - βόμβα. Το ανακοίνωσε πολύ χαλαρά, σαν να μην ήταν κάτι σημαντικό. Μάλιστα, την ίδια ερώτηση έκανα μετά και στον Τραμπ, λίγο πριν φύγει για την Αλάσκα, ο οποίος προσπάθησε να κρύψει το θέμα κάτω από χαλί. Είχε σχέση μαζί της λόγω του γιου του, αλλά απομακρύνθηκε από αυτή», επισήμανε.

Η Σιράζ ανέφερε ακόμη ότι η απόφαση προκάλεσε έκπληξη στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ παραμένει άγνωστο ποιο πρόσωπο θα επιλέξει ο Τραμπ για την αντικατάσταση της Γκιλφόιλ. Εκτίμησε, πάντως, ότι η εξέλιξη δεν αναμένεται να επηρεάσει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Οι αποκαλύψεις της Wall Street Journal

Η αποπομπή της Γκιλφόιλ ακολούθησε σειρά δημοσιευμάτων της Wall Street Journal, τα οποία έθεσαν ερωτήματα για τη συμπεριφορά της και τις επαφές της κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα.

Ένα από τα δημοσιεύματα αφορούσε συζήτηση κατά την οποία η Γκιλφόιλ φέρεται να είχε αναφερθεί στη δυνατότητα των ΗΠΑ να ανατρέπουν κυβερνήσεις, επικαλούμενη τη Ρουμανία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αναφορές της μπορούσαν να ερμηνευθούν ως έμμεση απειλή προς την ελληνική κυβέρνηση.

Ο Έλληνας υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, είχε τονίσει ότι «δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια και ότι κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν ποτέ ανεκτό».

Άλλα δημοσιεύματα αναφέρθηκαν στις στενές σχέσεις της πρώην πρέσβεως με Έλληνες επιχειρηματίες, καθώς και στην παρουσία συνεργάτη της σε συναντήσεις, ο οποίος είχε αναλάβει ρόλο λομπίστα ελληνικής εταιρείας με δραστηριότητα στον ενεργειακό τομέα.

Παράλληλα, διατυπώθηκαν καταγγελίες για μετακινήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη και συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις, με έξοδα που φέρονται να καλύπτονταν από επιχειρηματίες.

Η ίδια και οι δικηγόροι της έχουν απορρίψει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι δραστηριότητές της είχαν γνωστοποιηθεί στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων δεοντολογίας.

Έρευνα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Παρά την απομάκρυνσή της, η υπόθεση δεν θεωρείται λήξασα, καθώς παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της διερεύνησης των καταγγελιών.

Σύμφωνα με το protothema.gr, διεξάγεται ήδη έρευνα στο αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ οι επικεφαλής των Δημοκρατικών στις Επιτροπές Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων έχουν ζητήσει επίσημη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ενδεχόμενη αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών στο Κογκρέσο θα μπορούσε να επηρεάσει τόσο την εξέλιξη των ερευνών όσο και τη διαδικασία διορισμού του επόμενου Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα.

Ποιος αναλαμβάνει την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα

Μέχρι τον διορισμό νέου πρέσβη, τα καθήκοντα του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα θα ασκεί ο επιτετραμμένος Τζόσουα Χακ, έμπειρος διπλωμάτης με γνώση των ζητημάτων της περιοχής.

Το ερώτημα είναι κατά πόσο ο Ντόναλντ Τραμπ θα προχωρήσει άμεσα στην επιλογή αντικαταστάτη ή θα διατηρήσει την πρεσβεία υπό τη διοίκηση επιτετραμμένου, όπως συμβαίνει ήδη σε αρκετές αμερικανικές διπλωματικές αποστολές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το protothema.gr, 92 από τις 196 αμερικανικές πρεσβείες στο εξωτερικό λειτουργούν χωρίς διορισμένο πρέσβη, μεταξύ των οποίων αποστολές στη Γερμανία, την Ουκρανία, την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η διαδικασία επιλογής και έγκρισης νέου πρέσβη ενδέχεται να επηρεαστεί από το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών, ιδιαίτερα εάν αλλάξει η πλειοψηφία στη Γερουσία, η οποία καλείται να εγκρίνει τους προεδρικούς διορισμούς.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αποχωρεί από την Αθήνα προτού συμπληρώσει έναν χρόνο στη θέση της, με την αποπομπή της να δημιουργεί νέα δεδομένα για την αμερικανική διπλωματική παρουσία στην Ελλάδα και να αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για τις καταγγελίες που οδήγησαν στην απομάκρυνσή της.

Πηγή: protothema.gr, ΕΡΤ