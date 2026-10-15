Πρώην στρατιωτικός καταδικάστηκε για κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του Ελληνικού Στρατού

Το Δευτεροβάθμιο Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης καταδίκασε επίσης τέσσερις ιδιώτες που εμπλέκονταν στην υπόθεση. Σε δύο από αυτούς, οι οποίοι κρίθηκαν ηθικοί αυτουργοί, επιβλήθηκε κάθειρξη έξι ετών στον καθένα, ενώ οι άλλοι δύο καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης τριών και τεσσάρων ετών αντίστοιχα.

Ο πρώην στρατιωτικός είχε αρνηθεί την εμπλοκή του στην υπόθεση κατά την απολογία του. Ωστόσο, αποχώρησε από το δικαστήριο πριν από την ανακοίνωση της απόφασης και πλέον αναζητείται για να εκτίσει την ποινή του.

Οι πέντε κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για κακουργηματική κλοπή σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου ή για ηθική αυτουργία σε αυτήν. Αντίθετα, όσοι αντιμετώπιζαν επιπρόσθετα την κατηγορία της λαθρεμπορίας αθωώθηκαν.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση αφορούσε πέντε ολοκληρωμένες κλοπές πετρελαίου, αξίας άνω των 300.000 ευρώ, καθώς και επτά απόπειρες, που φέρεται να διαπράχθηκαν από το 2013 έως το τέλος του 2014.

Οι έρευνες των Αρχών εντατικοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 2014, όταν αυτοκίνητο με ρυμουλκούμενο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Στο όχημα εντοπίστηκαν σωλήνες, εξαρτήματα και μηχανήματα, ενώ κοντά στο σημείο υπήρχε φρεάτιο με ίχνη παραβίασης.

Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή του πρώην υπαξιωματικού, ο οποίος την επίμαχη περίοδο υπηρετούσε σε στρατιωτική μονάδα της Θεσσαλονίκης που σχετιζόταν με τη φύλαξη και τη λειτουργία του αγωγού καυσίμων του Στρατού Ξηράς.

Κατά τις απολογίες τους, όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Ορισμένοι υποστήριξαν ότι βρίσκονταν στην περιοχή για να φωτογραφίσουν το σημείο, με σκοπό να αξιοποιήσουν το υλικό σε επικείμενη αναζήτηση χρυσού.

Σε πρώτο βαθμό είχαν επιβληθεί ποινές κάθειρξης έξι και οκτώ ετών, ανάλογα με την περίπτωση, με την εκτέλεσή τους να έχει ανασταλεί υπό όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.