Αντι - NAVTEX από την Τουρκία νότια του Καστελόριζου με φόντο τον GSI

Η κίνηση της Άγκυρας έρχεται ως απάντηση σε ελληνική NAVTEX για την πολυεθνική άσκηση «EUNOMIA», η οποία προβλέπει αεροναυτικές δραστηριότητες και πραγματικά πυρά στις 19 Οκτωβρίου.

Η Τουρκία υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη περιοχή υπάγεται στην αρμοδιότητα του Σταθμού Αττάλειας και επανεκδίδει την αγγελία με τις ίδιες συντεταγμένες. Η Αθήνα απορρίπτει την τουρκική διεκδίκηση.

Η εξέλιξη σημειώνεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την επανέναρξη των ερευνών της γαλλικής Nexans για το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου (GSI). Η νέα τουρκική NAVTEX, ωστόσο, δεν αφορά άμεσα τις εργασίες για το καλώδιο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί νέα ανάπτυξη τουρκικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή.

Πηγή: ΚΥΠΕ