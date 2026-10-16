Νέα αντι-NAVTEX εξέδωσε σήμερα, 16 Οκτωβρίου, η Τουρκία μέσω του Σταθμού Αττάλειας, αμφισβητώντας την αρμοδιότητα του Σταθμού Ηρακλείου να εκδίδει ναυτιλιακές αγγελίες για περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, νότια του Καστελόριζου.
Αντι - NAVTEX από την Τουρκία νότια του Καστελόριζου με φόντο τον GSI
Φωτογραφία αρχείου
Η Άγκυρα αμφισβητεί την αρμοδιότητα του Σταθμού Ηρακλείου, απαντώντας σε ελληνική NAVTEX για την άσκηση «EUNOMIA».
Η κίνηση της Άγκυρας έρχεται ως απάντηση σε ελληνική NAVTEX για την πολυεθνική άσκηση «EUNOMIA», η οποία προβλέπει αεροναυτικές δραστηριότητες και πραγματικά πυρά στις 19 Οκτωβρίου.
Η Τουρκία υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη περιοχή υπάγεται στην αρμοδιότητα του Σταθμού Αττάλειας και επανεκδίδει την αγγελία με τις ίδιες συντεταγμένες. Η Αθήνα απορρίπτει την τουρκική διεκδίκηση.
Η εξέλιξη σημειώνεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την επανέναρξη των ερευνών της γαλλικής Nexans για το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου (GSI). Η νέα τουρκική NAVTEX, ωστόσο, δεν αφορά άμεσα τις εργασίες για το καλώδιο.
Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί νέα ανάπτυξη τουρκικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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