Γκίλφοϊλ: Βαριές καταγγελίες για εκατομμύρια δολάρια – Ο φάκελος 20.000 σελίδων και οι ισχυρισμοί για Κίνα και Ιράν

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ΣΚΑΪ, ο Έρικ Ντίτερς, δωρητής του κινήματος MAGA και πρώην υποψήφιος για το αμερικανικό Κογκρέσο, δημοσιοποίησε συνέντευξη με τον Τζόναθαν Κονσταντίν, πρόεδρο του ελληνικού παραρτήματος των Republicans Overseas, ο οποίος προχώρησε σε σειρά σοβαρών ισχυρισμών για την πρώην πρέσβη και πρόσωπα του περιβάλλοντός της.

Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκεται ο Χρήστος Μαραφάτσος, τον οποίο ο Κονσταντίν εμφανίζει ως στενό συνεργάτη της Γκίλφοϊλ και ενδιάμεσο στις επαφές της με επιχειρηματικά συμφέροντα.

Οι καταγγελίες περιλαμβάνουν ισχυρισμούς για διακίνηση χρημάτων εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά και για πιθανές διασυνδέσεις με κινεζικά και ιρανικά συμφέροντα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί επαρκή δημόσια στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Στο επίκεντρο ο Χρήστος Μαραφάτσος και οι συναλλαγές εκατομμυρίων

Ο Τζόναθαν Κονσταντίν, ο οποίος ηγείται του ελληνικού παραρτήματος των Republicans Overseas από το 2019 και είναι επικεφαλής του EastMed Strategic Studies Institute, υποστήριξε ότι ο Χρήστος Μαραφάτσος απέκτησε ιδιαίτερα στενή σχέση με την Γκίλφοϊλ μετά την επιλογή της για τη θέση της πρέσβεως.

Αμφισβήτησε μάλιστα την πολιτική διαδρομή του Μαραφάτσου, υποστηρίζοντας ότι είχε δημιουργήσει την ιστοσελίδα «Greeks for Trump» χωρίς επίσημη σύνδεση με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ή την προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τον ίδιο, δωρεές που συγκεντρώνονταν μέσω της πρωτοβουλίας κατέληγαν σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του Μαραφάτσου, ισχυρισμός για τον οποίο δεν παρουσιάστηκαν περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εταιρεία lobbying Catalyst, την οποία, σύμφωνα με τον Κονσταντίν, ίδρυσε ο Μαραφάτσος μετά την επιλογή της Γκίλφοϊλ για το διπλωματικό αξίωμα.

Ο Κονσταντίν ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία χρησιμοποιούνταν ως μηχανισμός μεταφοράς χρημάτων προς την πρώην πρέσβη, χαρακτηρίζοντας τον Μαραφάτσο «bagman», δηλαδή ενδιάμεσο για τη διακίνηση χρημάτων.

Αναφερόμενος στον ελληνικό όμιλο Aktor, υποστήριξε ότι, ενώ σε δημοσιοποιημένα στοιχεία εμφανίζεται ποσό 400.000 δολαρίων, πληροφορίες που ισχυρίζεται ότι έχει συγκεντρώσει ανεβάζουν τις συναλλαγές σε 1,5 έως 2 εκατομμύρια δολάρια.

Κατά τον Κονσταντίν, μέρος των χρημάτων αυτών φέρεται να κατέληξε μέσω ενδιάμεσων στην Γκίλφοϊλ, με τον ίδιο να διατυπώνει κατηγορίες περί δωροδοκίας, οι οποίες δεν έχουν τεκμηριωθεί ανεξάρτητα.

Καταγγελίες για πρόσβαση στο απόρρητο τηλέφωνο της Γκίλφοϊλ

Ακόμη σοβαρότερες είναι οι καταγγελίες που αφορούν πιθανές σχέσεις προσώπων του περιβάλλοντος της πρώην πρέσβεως με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας.

Ο Κονσταντίν υποστήριξε ότι ο Μαραφάτσος είχε φοιτήσει στο Ινστιτούτο Κομφούκιος κατά την παραμονή του στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ και ότι αργότερα ταξίδεψε στην Κίνα.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι η ερευνητική ομάδα του εντόπισε φωτογραφικό υλικό από το ταξίδι, το οποίο, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, είχε διαγραφεί από τον Μαραφάτσο.

Ο ίδιος προχώρησε στον ισχυρισμό ότι ο Μαραφάτσος ενεργούσε για λογαριασμό του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, χωρίς να έχει παρουσιαστεί ανεξάρτητη τεκμηρίωση της κατηγορίας.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι ο Μαραφάτσος είχε αποκτήσει πρόσβαση στο απόρρητο τηλέφωνο της Γκίλφοϊλ και απαντούσε σε μηνύματα που προορίζονταν για την ίδια.

Σύμφωνα με τον Κονσταντίν, η οργάνωσή του είχε αποστείλει στην τότε πρέσβη εκθέσεις σχετικά με υποτιθέμενη διείσδυση Κινέζων πρακτόρων στην αμερικανική πρεσβεία και στα προξενεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

«Συνειδητοποιήσαμε ότι όλη η τεκμηρίωση και οι εκθέσεις που στέλναμε διαβάζονταν από έναν πράκτορα του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος», υποστήριξε.

Επικαλέστηκε ακόμη γραπτό μήνυμα που αποδίδει στην ίδια την Γκίλφοϊλ, στο οποίο φέρεται να αναφέρει: «Ο Χρήστος Μαραφάτσος είναι ο άνθρωπός μου για τα πάντα».

Ισχυρισμοί και για τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν

Οι καταγγελίες επεκτάθηκαν και σε φερόμενες σχέσεις επιχειρηματικών συμφερόντων με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC).

Ερωτηθείς από τον Έρικ Ντίτερς εάν οι εκθέσεις της οργάνωσής του καταγράφουν συνεργασία της Γκίλφοϊλ με πρόσωπα που συνδέονται με τους μηχανισμούς της Κίνας και του Ιράν, ο Κονσταντίν απάντησε καταφατικά.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι «οι Φρουροί της Επανάστασης και το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα έχουν άμεση πρόσβαση στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ».

Πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία, για την οποία δεν έχει παρουσιαστεί ανεξάρτητη επιβεβαίωση.

Ο φάκελος των 20.000 σελίδων

Ο επικεφαλής των Republicans Overseas στην Ελλάδα υποστήριξε ότι η οργάνωσή του έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 20.000 σελίδες εγγράφων και στοιχείων σχετικά με την Γκίλφοϊλ και δραστηριότητες προσώπων που συνδέονται με το περιβάλλον της.

Όπως ανέφερε, εκθέσεις έχουν διαβιβαστεί σε στελέχη των Ρεπουμπλικανών, σε μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου, στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και σε υπηρεσίες ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Κατά τον ίδιο, υπήρξε ενδιαφέρον από ορισμένους αποδέκτες, χωρίς ωστόσο να υπάρξει η ανταπόκριση που ανέμενε.

Η προηγούμενη καταγγελία για τα 100.000 δολάρια

Ο Έρικ Ντίτερς είχε βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης όταν κατήγγειλε ότι η Γκίλφοϊλ τού ζήτησε να καλύψει προσωπικό λογαριασμό πιστωτικής κάρτας ύψους 100.000 δολαρίων, προσφέροντάς του ως αντάλλαγμα πρόσβαση σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Η πρώην πρέσβης έχει αρνηθεί τις συγκεκριμένες κατηγορίες, ενώ ο Ντίτερς έχει καταθέσει αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση εναντίον της.

Οι καταγγελίες αυτές είχαν προηγηθεί της αποχώρησης της Γκίλφοϊλ από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.

Η νέα συνέντευξη προσθέτει σειρά ακόμη σοβαρότερων ισχυρισμών, οι οποίοι, ωστόσο, παραμένουν ανεπιβεβαίωτοι. Οι γνωστές δραστηριότητες lobbying και οι επαγγελματικές σχέσεις των εμπλεκομένων δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη δωροδοκίας ή συνεργασίας με κινεζικές και ιρανικές υπηρεσίες.