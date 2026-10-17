Θρίλερ με την εξαφάνιση Έλληνα μοναχού στην Τουρκία - «Ήθελε να γίνει ασκητής στον Πόντο

Πρόκειται για τον μοναχό Ιωσήφ, κατά κόσμον Νικόλα Τσιγκόζη, ο οποίος αναχώρησε στις 23 Ιουλίου από τον Νέο Μυλότοπο Γιαννιτσών, επιδιώκοντας να επισκεφθεί τις περιοχές από τις οποίες κατάγεται η οικογένειά του.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι συγγενείς του στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», ο 58χρονος είχε εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία να εγκατασταθεί στον Πόντο και να ζήσει ως ασκητής.

Από την ημέρα της αναχώρησής του, ωστόσο, η οικογένειά του δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί του, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του.

Το εισιτήριο για την Τουρκία και η πληροφορία από το προξενείο

Η αδελφή του μοναχού, Ευτυχία, η οποία διαμένει στη Θεσσαλονίκη, περιέγραψε πώς η οικογένεια διαπίστωσε ότι ο 58χρονος είχε αναχωρήσει για την Τουρκία.

«Το πρωί της 23ης Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη, έφυγε ο αδελφός μου. Πήγα στο χωριό μας, τον Μυλότοπο στα Γιαννιτσά. Ξεκινήσαμε να τον ψάχνουμε, αλλά δεν τον βρίσκαμε πουθενά. Πήγα στην αστυνομία, το δήλωσα, αλλά έκανα και τον συνειρμό στο μυαλό μου ότι ανέφερε συνέχεια την Κωνσταντινούπολη και πήγαμε να ψάξουμε στα τρένα. Εκεί ήταν ένα ταξιδιωτικό γραφείο και βρήκαμε ότι ένα εισιτήριο κόπηκε στο όνομά του. Επιβεβαιώσαμε αργότερα ότι ανέβηκε στο λεωφορείο για Τουρκία».

Σημαντική πληροφορία για τις κινήσεις του μοναχού προέκυψε, σύμφωνα με τους συγγενείς του, από το ελληνικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη.

Όπως ανέφερε η αδελφή του, οι προξενικές αρχές ενημέρωσαν την οικογένεια ότι ένας άνδρας που δεν φορούσε ράσα είχε επισκεφθεί το προξενείο, αναζητώντας πληροφορίες για το πώς θα μπορούσε να μεταβεί στην Τραπεζούντα.

«Ο αδελφός μου από τον Καναδά πήρε τηλέφωνο στο προξενείο της Κωνσταντινούπολης. Εγώ είχα ενημερώσει και την αστυνομία και μας είπαν ότι όντως ήρθε ένας κύριος που δεν φορούσε ράσα, με ταξί, και έψαχνε πώς να πάει στην Τραπεζούντα», δήλωσε η Ευτυχία.

«Είχε διακαή πόθο να πάει στον Πόντο»

Η δεύτερη αδελφή του, Ευαγγελία, αναφέρθηκε στη μοναχική πορεία του 58χρονου και στην επιθυμία του να ζήσει ως ασκητής.

«Ο αδελφός μου ανήκει στο σχήμα του μοναχισμού. Το 2003 ήταν στο Άγιον Όρος και μετέβη μετά στην Αγία Τριάδα Λαγκαδά. Ακολούθησε τον ηγούμενό του στην Ελασσόνα και έκανε και κουρά. Από Νικόλαος μετονομάστηκε σε Ιωσήφ, αλλά το μοναστήρι ορφάνεψε από ηγούμενο και το διάστημα της μετάβασής του σε άλλο μοναστήρι έμενε μαζί μου στο πατρικό μας», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η επιθυμία του αδελφού της να ταξιδέψει στον Πόντο δεν ήταν κάτι καινούργιο, αλλά αποτελούσε προσωπικό του στόχο.

«Είχε διακαή πόθο να πάει στον Πόντο. Έλεγε ότι θέλει να γίνει ασκητής».

Η ίδια γνωστοποίησε ότι για την εξαφάνιση έχουν ενημερωθεί και οι αρμόδιες αρχές.

«Η Ίντερπολ και το ελληνικό προξενείο στην Τουρκία έχουν ενημερωθεί», ανέφερε.

Τα χαρακτηριστικά του αγνοούμενου

Ο 58χρονος μοναχός έχει ύψος 1,64 μέτρα, πράσινα μάτια, γκρίζα μακριά μαλλιά δεμένα σε κοτσίδα, γκρίζο μουστάκι και κοντό μούσι.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται, ενώ η οικογένειά του αναζητά οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξακρίβωση των κινήσεών του μετά την αναχώρησή του για την Τουρκία.

Πηγή: Εκπομπή «Φως στο Τούνελ», lifo.gr