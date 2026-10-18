Ελλάδα: Μονοκινητήριο αεροσκάφος έπεσε σε ποτάμι χωρίς νερό – Δύο επιβαίνοντες χωρίς τις αισθήσεις τους

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 13:50, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις και διασώστες.

Στο σημείο έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι εντόπισαν τους δύο επιβαίνοντες εκτός του αεροσκάφους, χωρίς τις αισθήσεις τους.

Οι πυροσβέστες μετέφεραν τα δύο άτομα σε ασφαλές σημείο, όπου τα παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Από την πτώση του αεροσκάφους δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση, ούτε έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των δύο επιβαινόντων.

Πηγή: protothema.gr