Σοβαρό αεροπορικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (18/10) στην περιοχή της Κονταριώτισσας Πιερίας, στην Ελλάδα, όταν ελαφρύ μονοκινητήριο αεροσκάφος κατέπεσε σε ξερή κοίτη ποταμού, κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας.
Ελλάδα: Μονοκινητήριο αεροσκάφος έπεσε σε ποτάμι χωρίς νερό – Δύο επιβαίνοντες χωρίς τις αισθήσεις τους
Οι δύο επιβαίνοντες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ παραμένουν άγνωστα τα αίτια του ατυχήματος.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 13:50, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις και διασώστες.
Στο σημείο έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι εντόπισαν τους δύο επιβαίνοντες εκτός του αεροσκάφους, χωρίς τις αισθήσεις τους.
Οι πυροσβέστες μετέφεραν τα δύο άτομα σε ασφαλές σημείο, όπου τα παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Από την πτώση του αεροσκάφους δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση, ούτε έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των δύο επιβαινόντων.
Πηγή: protothema.gr
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