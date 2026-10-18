Τραγική κατάληξη είχε η πτώση ελαφρού μονοκινητήριου αεροσκάφους στην Κονταριώτισσα Πιερίας, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατος των δύο επιβαινόντων, ηλικίας μεταξύ 55 και 60 ετών. Οι δύο άνδρες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκροί.
Ελλάδα: Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες του μονοκινητήριου που συνετρίβη σε κοίτη ποταμού
Τραγική κατάληξη στο αεροπορικό δυστύχημα της Κυριακής. Οι δύο άνδρες, ηλικίας 55 έως 60 ετών, μεταφέρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους
Νεκροί είναι οι δύο επιβαίνοντες του μονοκινητήριου αεροσκάφους που κατέπεσε το μεσημέρι της Κυριακής (18/10) στην περιοχή της Κονταριώτισσας Πιερίας, κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας.
Πρόκειται για δύο Έλληνες, ηλικίας μεταξύ 55 και 60 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μετά την πτώση του αεροσκάφους σε ξερή κοίτη ποταμού.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 13:50, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
Όταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τους δύο επιβαίνοντες εκτός του αεροσκάφους, χωρίς τις αισθήσεις τους.
Οι πυροσβέστες μετέφεραν τους δύο άνδρες σε ασφαλές σημείο, από όπου τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Ακολούθησε η μεταφορά τους στο Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
Από τη συντριβή του αεροσκάφους δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αεροπορικό δυστύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.
Πηγή: protothema.gr
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