Τραγωδία στο Αιγαίο με 12 νεκρούς μετανάστες σε λίγες ώρες: Ανατράπηκε ταχύπλοο στη Σάμο και ένα άλλο συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού στη Λέσβο

Το τελευταίο περιστατικό καταγράφηκε βόρεια της Σάμου, όπου ταχύπλοο ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι άνθρωποι: πέντε άνδρες και μία γυναίκα. Άλλοι 14 επιβαίνοντες, όλοι άνδρες, διασώθηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες του Λιμενικού Σώματος, το σκάφος εντοπίστηκε αρχικά από τουρκική ακταιωρό στα τουρκικά χωρικά ύδατα και στη συνέχεια από ελληνικό περιπολικό, αφού εισήλθε στα ελληνικά ύδατα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το ταχύπλοο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και ανατράπηκε ύστερα από απότομο ελιγμό, περίπου 3,7 ναυτικά μίλια βόρεια της Σάμου. Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετείχαν σκάφη του Λιμενικού και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αγνοούμενοι. Μεταξύ των διασωθέντων είναι αλλοδαπός υπήκοος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στη διακίνηση των επιβαινόντων.

Λίγες ώρες νωρίτερα, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγριελιάς στη Λέσβο, έπειτα από σύγκρουση ταχύπλοου που μετέφερε μετανάστες με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού, το περιστατικό συνέβη στη διάρκεια καταδίωξης. Το ταχύπλοο επιχείρησε να διαφύγει με ελιγμούς και συγκρούστηκε με την αριστερή πλευρά του περιπολικού. Νεκροί είναι τέσσερις άνδρες, μία γυναίκα και ένα βρέφος. Οκτώ άνθρωποι διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στη Μυτιλήνη, όπου στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.

Πηγή: ΚΥΠΕ