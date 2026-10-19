«Παραλύει» η εκπαίδευση στην Ελλάδα την Τετάρτη: Κλείνουν σχολεία, στους δρόμους μαθητές, καθηγητές και φοιτητές - Στο πλευρό τους και οι γονείς

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) ανακοίνωσε στάσεις εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Παράλληλα, οι τοπικές ενώσεις των καθηγητών καλούνται να προχωρήσουν σε πρόσθετες στάσεις εργασίας από τις 8 μέχρι τις 11 το πρωί.

Στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι διαδηλωτές θα συγκεντρωθούν στις 11:30 το πρωί στο Άγαλμα Βενιζέλου. Αντίστοιχες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας αναμένονται και σε άλλες ελληνικές πόλεις.

Καταγγελίες για 15.000 κενές θέσεις

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που θέτουν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις είναι η έλλειψη προσωπικού. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, περίπου 15.000 θέσεις εκπαιδευτικών παραμένουν ακάλυπτες, με αποτέλεσμα να χάνονται διδακτικές ώρες και να αυξάνεται η πίεση στο υφιστάμενο προσωπικό.

Οι εκπαιδευτικοί ζητούν άμεσες προσλήψεις, λιγότερους μαθητές ανά τάξη και καλύτερη στελέχωση των σχολείων. Παράλληλα, διεκδικούν αυξήσεις αποδοχών και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αναπληρωτές και οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συχνά υποχρεώνονται να εργαστούν μακριά από τον τόπο διαμονής τους, επιβαρυνόμενοι με υψηλά έξοδα ενοικίου και μετακίνησης.

Στις διεκδικήσεις περιλαμβάνονται επίσης η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και αλλαγές στο υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης, για το οποίο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εκφράζουν έντονες αντιρρήσεις.

Μαθητές διαμαρτύρονται για τις συνθήκες στα σχολεία

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και μαθητές, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τις πολυπληθείς τάξεις, την κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων και το αυξημένο κόστος της σχολικής καθημερινότητας.

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας έχει απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο των Προπυλαίων, θέτοντας παράλληλα ζητήματα που αφορούν τον μεγάλο αριθμό εξετάσεων και τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Οι μαθητές ζητούν σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, με επαρκή εξοπλισμό και προσωπικό, ενώ εκφράζουν ανησυχία για περιστατικά που έχουν καταγραφεί σε σχολικά κτίρια και εγείρουν ζητήματα ασφάλειας.

Φοιτητές κατασκηνώνουν στο Σύνταγμα

Στον κύκλο των κινητοποιήσεων συμμετέχουν και φοιτητικοί σύλλογοι, οι οποίοι προγραμματίζουν συλλαλητήριο στην Αθήνα την Τετάρτη.

Μάλιστα, φοιτητές σχεδιάζουν να στήσουν σκηνές στην πλατεία Συντάγματος από το βράδυ της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, πραγματοποιώντας συμβολική διανυκτέρευση.

Τα βασικά τους αιτήματα αφορούν την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τα πανεπιστήμια, τη βελτίωση των υποδομών, την ενίσχυση της φοιτητικής στέγασης και την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής.

Παράλληλα, εκφράζουν την αντίθεσή τους στις διαγραφές φοιτητών, στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του ελληνικού Συντάγματος και στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Στο πλευρό τους και οι γονείς

Τη συμμετοχή των γονέων στις κινητοποιήσεις ζητά και η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ).

Η οργάνωση επισημαίνει ότι πολλά σχολικά κτίρια αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα συντήρησης, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού, ιδιαίτερα στον τομέα της Ειδικής Αγωγής.

Οι γονείς ζητούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την ασφάλεια των παιδιών και τη βελτίωση των συνθηκών φοίτησης, υπογραμμίζοντας ότι η πρόσβαση σε ποιοτική και ασφαλή δημόσια εκπαίδευση αποτελεί δικαίωμα όλων των μαθητών.