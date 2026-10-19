Reporters United: Υπουργοί της ΝΔ και Σαμαράς σε κλειστή συνάντηση με την ισραηλινή οργάνωση Israel Allies Foundation στην Αθήνα

Στη συνάντηση παρέστη, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ενώ μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν και η πρέσβειρα του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι.

Όπως αναφέρουν οι Reporters United, βασικός σκοπός της συνάντησης ήταν η συγκρότηση ομάδας Ελλήνων βουλευτών, γνωστής ως «caucus», η οποία θα αναπτύσσει συνεργασία με την Israel Allies Foundation. Ωστόσο, παραμένει αδιευκρίνιστο ποιοι βουλευτές θα συμμετέχουν στην ομάδα και κατά πόσον η πρωτοβουλία έχει οποιονδήποτε θεσμικό χαρακτήρα.

Ποιοι συμμετείχαν στη συνάντηση

Σύμφωνα με την έρευνα, δημοσιογράφοι των Reporters United βρέθηκαν έξω από την Αθηναϊκή Λέσχη και κατέγραψαν την παρουσία των Άδωνι Γεωργιάδη, Θάνου Πλεύρη, Νίκης Κεραμέως, Κώστα Καραγκούνη και Σταύρου Καλαφάτη.

Στον χώρο εντοπίστηκαν επίσης οι βουλευτές Κώστας Τσιάρας, Ανδρέας Νικολακόπουλος, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Διαμαντής Γκολιδάκης.

Μεταξύ των παρευρισκομένων, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, βρίσκονταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Κόντης, που είχε εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες, και ο δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Παρόντες φέρονται να ήταν ακόμη ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Καρυπίδης, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου και του ΣΚΑΪ Γρηγόρης Δημητριάδης και η ηθοποιός Μιμή Ντενίση.

Τι είναι η Israel Allies Foundation

Η Israel Allies Foundation είναι διεθνής οργάνωση πολιτικής δικτύωσης και άσκησης επιρροής, η οποία επιδιώκει την ενίσχυση της υποστήριξης προς το Ισραήλ μέσα από τη δημιουργία διακομματικών κοινοβουλευτικών ομάδων σε διάφορες χώρες.

Σύμφωνα με τους Reporters United, η οργάνωση διατηρεί στενές σχέσεις με την ισραηλινή ακροδεξιά. Ιδρυτής της ήταν ο Μπένι Έλον, ο οποίος είχε υποστηρίξει την προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών και τη μετακίνηση Παλαιστινίων εκτός της πατρίδας τους, υπό τον όρο της «εθελοντικής μεταφοράς».

Στο δημοσίευμα αναφέρεται επίσης ότι μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν η Ισραηλινή υπουργός Τεχνολογίας Γκίλα Γκαμλιέλ. Τον Οκτώβριο του 2023, όταν η ίδια ήταν υπουργός Πληροφοριών, το υπουργείο είχε συντάξει πρόταση που προέβλεπε τη μετακίνηση περίπου 2,2 εκατομμυρίων Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Συνάντηση και στην ελληνική Βουλή

Η υπόθεση αποκτά επιπλέον ενδιαφέρον λόγω συνάντησης που φέρεται να πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου, μία ημέρα μετά την εκδήλωση στην Αθηναϊκή Λέσχη.

Όπως αναφέρουν οι Reporters United, εκπρόσωποι της Israel Allies Foundation, μαζί με την επιχειρηματία Ειρήνη Καρυπίδη, επισκέφθηκαν την ελληνική Βουλή και συναντήθηκαν με τον Κώστα Τσιάρα, τον οποίο το ρεπορτάζ παρουσιάζει ως επικεφαλής της συγκεκριμένης κοινοβουλευτικής ομάδας.

Ισραηλινά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ίδρυση ομάδας βουλευτών υπέρ του Ισραήλ στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, η Βουλή δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για τη σύσταση της ομάδας.

Οι Reporters United αναφέρουν ακόμη ότι απευθύνθηκαν στην Israel Allies Foundation ζητώντας πληροφορίες για τη σύνθεση του νέου σχήματος, χωρίς να λάβουν απάντηση.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν αντιδράσεις από τη Νέα Αριστερά και το ΜέΡΑ25, που ζητούν διαφάνεια σχετικά με τη συνάντηση και τη δημιουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Η Νέα Αριστερά καλεί τα πολιτικά πρόσωπα που συμμετείχαν να γνωστοποιήσουν τι συζητήθηκε και να διευκρινίσουν εάν προτίθενται να ενταχθούν στο σχήμα της Israel Allies Foundation. Παράλληλα, ζητά από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίσουν εάν είχαν ενημερωθεί για τη συμμετοχή στελεχών και βουλευτών των κομμάτων τους.

Από την πλευρά του, το ΜέΡΑ25 ζητά να δημοσιοποιηθεί ο πλήρης κατάλογος όσων έλαβαν μέρος στη συνάντηση και να δοθούν δημόσιες εξηγήσεις για το περιεχόμενό της.

Το κόμμα θέτει, επίσης, ζήτημα πιθανής θεσμικής εμπλοκής της ελληνικής Βουλής στην πρωτοβουλία.