Κύμα κοινωνικής αναταραχής στην Ευρώπη: Παίρνει σειρά η Ελλάδα - Στους δρόμους μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί

Στην Αθήνα, το κεντρικό συλλαλητήριο εκπαιδευτικών, μαθητών και φοιτητών έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια, ενώ στη Θεσσαλονίκη η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις διοργανώνονται στην Πάτρα και σε άλλες ελληνικές πόλεις.

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα στη λειτουργία σχολείων και δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και επιβαρύνσεις στην κυκλοφορία, ιδιαίτερα στα κέντρα των μεγάλων πόλεων.

Στο επίκεντρο Παιδεία, Υγεία και Δημόσιο

Στην εκπαίδευση, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία, ενώ η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης πραγματοποιεί πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με δυνατότητα συμπληρωματικών στάσεων από τις τοπικές ενώσεις εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, κάλυψη των κενών θέσεων, βελτίωση των σχολικών υποδομών και μεγαλύτερη χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ελλείψεις προσωπικού, με την ΟΛΜΕ να κάνει λόγο για περίπου 15.000 εκπαιδευτικά κενά, παρά το γεγονός ότι η σχολική χρονιά βρίσκεται ακόμη στην αρχή της. Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν επίσης μαθητές και φοιτητές, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εκπαίδευσης, τις ελλείψεις σε σχολεία και πανεπιστήμια και το αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωσης. Την ίδια ώρα, σε στάση εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη της βάρδιας προχωρά η ΑΔΕΔΥ, καλύπτοντας εργαζομένους σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.

Στον χώρο της υγείας, η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας πραγματοποιεί 24ωρη απεργία, διεκδικώντας αυξήσεις αποδοχών και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία. Οι νοσοκομειακοί γιατροί υποστηρίζουν ότι η υποστελέχωση και η αυξανόμενη πίεση στις δημόσιες δομές υγείας έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα τόσο στις συνθήκες εργασίας όσο και στην εξυπηρέτηση των ασθενών.

Κύμα κοινωνικής αναταραχής στην Ευρώπη

Οι σημερινές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία η κοινωνική δυσαρέσκεια εκδηλώνεται με ιδιαίτερη ένταση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Στη Γαλλία, οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν με αιτήματα μαθητών για καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης έχουν εξελιχθεί σε ευρύτερο κύμα κοινωνικών αντιδράσεων για το αυξανόμενο κόστος ζωής, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις οικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, μεγάλες κινητοποιήσεις σε πόλεις όπως το Παρίσι, η Μασσαλία και η Λυών συνοδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια, συγκρούσεις με την αστυνομία και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Η γαλλική κυβέρνηση αναγνώρισε αδυναμίες στην αντιμετώπιση των επεισοδίων και προχώρησε σε ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

Ανάλογη ένταση καταγράφεται στο Βέλγιο, όπου μαθητές και φοιτητές έχουν πραγματοποιήσει διαδηλώσεις κατά του αυξανόμενου κόστους εκπαίδευσης και των αλλαγών που, όπως υποστηρίζουν, περιορίζουν την πρόσβαση στις σπουδές. Στις Βρυξέλλες και στη Λιέγη σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων.

Στην Πορτογαλία, οι αντιδράσεις επικεντρώνονται κυρίως στη στεγαστική κρίση, με χιλιάδες πολίτες να διαμαρτύρονται για τα υψηλά ενοίκια και την αδυναμία εξεύρεσης προσιτής κατοικίας. Στη Λισαβόνα και στο Πόρτο έχουν πραγματοποιηθεί συγκεντρώσεις, ενώ συνδικαλιστικές οργανώσεις ζητούν αυξήσεις μισθών και μεγαλύτερη κρατική παρέμβαση για την προστασία των νοικοκυριών.

Ιδιαίτερα τεταμένη είναι και η κατάσταση στην Αλβανία, όπου συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις, με τη συμμετοχή μαθητών και φοιτητών. Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν τη διαφθορά, την ανεπαρκή χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης.

Στα Τίρανα έχουν καταγραφεί επανειλημμένες συγκρούσεις με την αστυνομία, ενώ οι κινητοποιήσεις έχουν αποκτήσει ευρύτερο πολιτικό χαρακτήρα, με αιτήματα που στρέφονται και εναντίον της κυβέρνησης του Έντι Ράμα.

Κοινός παρονομαστής η ακρίβεια και οι δημόσιες υπηρεσίες

Παρότι οι κινητοποιήσεις στις ευρωπαϊκές χώρες έχουν διαφορετικές αφετηρίες και αιτήματα, ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά αναδεικνύονται ολοένα και περισσότερο.

Η αύξηση του κόστους ζωής, η στεγαστική κρίση, η πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και η δυσαρέσκεια για την κατάσταση της δημόσιας εκπαίδευσης και υγείας αποτελούν βασικούς παράγοντες κοινωνικής αναταραχής.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι νέοι, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αρκετών κινητοποιήσεων, εκφράζοντας ανησυχία για τις προοπτικές απασχόλησης, την οικονομική ανεξαρτησία και τη δυνατότητα πρόσβασης σε βασικά κοινωνικά αγαθά.

Η σημερινή απεργιακή κινητοποίηση στην Ελλάδα εντάσσεται σε αυτό το ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον κοινωνικής πίεσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι διαδηλώσεις στις διαφορετικές χώρες αποτελούν μέρος μιας ενιαίας οργανωμένης δράσης.

Το γεγονός, ωστόσο, ότι παρόμοια αιτήματα διατυπώνονται ταυτόχρονα σε διαφορετικές ευρωπαϊκές κοινωνίες αναδεικνύει τις κοινές οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Για την ελληνική κυβέρνηση, οι σημερινές κινητοποιήσεις αποτελούν ακόμη μία δοκιμασία, καθώς οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για ενίσχυση της δημόσιας παιδείας και υγείας, βελτίωση των αποδοχών και αντιμετώπιση της ακρίβειας.