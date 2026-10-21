Γεραπετρίτης για τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Δεν θα εφαρμοστεί υπό καμία εκδοχή» - Μήνυμα σε Άγκυρα και Τρίπολη

Σε σημερινή του συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Mega, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η χθεσινή κύρωση του μνημονίου από την Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης δεν δίνει καμία απολύτως πρόσθετη αξία καθώς Τουρκία και Λιβύη έκαναν μία συμφωνία εκτός πλαισίου αναλαμβάνοντας και τις συνέπειες.

Παράλληλα, ο κ. Γεραπετρίτης περιέγραψε τα επόμενα βήματα της Αθήνας. Μεταξύ άλλων υπενθύμισε πως για το θέμα αυτό υπήρξαν δηλώσεις από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Το μνημόνιο δεν πρόκειται να εφαρμοστεί υπό καμία εκδοχή» σημείωσε εκ νέου ο Υπουργός. Παράλληλα υπενθύμισε πως μέσα από την Ελλάδα περνάνε όλα τα χρηματοδοτικά πρόγραμμα της Λιβύης και η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ε.Ε. Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενος επέκτασης των χωρικών υδάτων νότια της Κρήτης σημείωσε πως «η Ελλάδα δεν αντιδρά σπασμωδικά» αλλά προχωρά με σχέδιο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ