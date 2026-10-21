«Να σπουδάσουμε ή να επιβιώσουμε;» - Πανεκπαιδευτικό ποτάμι στην Αθήνα με έμπνευση από τη Γαλλία

Στην Αθήνα, το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο ολοκληρώθηκε με πορεία στο κέντρο της πρωτεύουσας, ενώ μετά το τέλος της κινητοποίησης σημειώθηκε μικρής έκτασης ένταση μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών των ΜΑΤ στην περιοχή της Ομόνοιας.

Σύμφωνα με το CNN Greece, η Ελληνική Αστυνομία υπολόγισε τη συμμετοχή σε περίπου 12.000 άτομα, ενώ οι διοργανωτές έκαναν λόγο για 30.000 διαδηλωτές.

Οι συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο πανελλαδικών κινητοποιήσεων σε 50 πόλεις, με τη συμμετοχή μαθητικών επιτροπών, φοιτητικών συλλόγων, εκπαιδευτικών ομοσπονδιών και συνδικαλιστικών οργανώσεων.

«Να σπουδάσουμε ή να επιβιώσουμε;»

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με τους διαδηλωτές να συνδέουν τα προβλήματα της ελληνικής εκπαίδευσης με τις ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις στην Ευρώπη.

Χαρακτηριστικό ήταν πανό που ζητούσε δημόσια και δωρεάν Παιδεία από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία, ενώ το σύνθημα «Να σπουδάσουμε ή να επιβιώσουμε;» αποτύπωνε την αγωνία των φοιτητών για το αυξημένο κόστος ζωής.

Φοιτητές που μίλησαν στο CNN Greece περιέγραψαν τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, επισημαίνοντας ότι τα υψηλά ενοίκια, οι ανεπαρκείς πανεπιστημιακές υποδομές και η αβεβαιότητα για την επαγγελματική τους αποκατάσταση καθιστούν ολοένα δυσκολότερη την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Μία από τις φοιτήτριες ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το μηνιαίο ενοίκιο μπορεί να φτάνει τα 800 ευρώ, ενώ άλλος φοιτητής εξέφρασε την ανησυχία του ότι ακόμη και η απόκτηση πτυχίου δεν εγγυάται αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.