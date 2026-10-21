Με τη συμμετοχή χιλιάδων μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη (21/10) πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις σε δεκάδες πόλεις της Ελλάδας, με βασικά αιτήματα την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και σπουδών.
«Να σπουδάσουμε ή να επιβιώσουμε;» - Πανεκπαιδευτικό ποτάμι στην Αθήνα με έμπνευση από τη Γαλλία
Πηγή φωτογραφιών: 902.gr
Στην Αθήνα, το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο ολοκληρώθηκε με πορεία στο κέντρο της πρωτεύουσας, ενώ μετά το τέλος της κινητοποίησης σημειώθηκε μικρής έκτασης ένταση μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών των ΜΑΤ στην περιοχή της Ομόνοιας.
Στην Αθήνα, το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο ολοκληρώθηκε με πορεία στο κέντρο της πρωτεύουσας, ενώ μετά το τέλος της κινητοποίησης σημειώθηκε μικρής έκτασης ένταση μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών των ΜΑΤ στην περιοχή της Ομόνοιας.
Σύμφωνα με το CNN Greece, η Ελληνική Αστυνομία υπολόγισε τη συμμετοχή σε περίπου 12.000 άτομα, ενώ οι διοργανωτές έκαναν λόγο για 30.000 διαδηλωτές.
Οι συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο πανελλαδικών κινητοποιήσεων σε 50 πόλεις, με τη συμμετοχή μαθητικών επιτροπών, φοιτητικών συλλόγων, εκπαιδευτικών ομοσπονδιών και συνδικαλιστικών οργανώσεων.
«Να σπουδάσουμε ή να επιβιώσουμε;»
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με τους διαδηλωτές να συνδέουν τα προβλήματα της ελληνικής εκπαίδευσης με τις ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις στην Ευρώπη.
Χαρακτηριστικό ήταν πανό που ζητούσε δημόσια και δωρεάν Παιδεία από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία, ενώ το σύνθημα «Να σπουδάσουμε ή να επιβιώσουμε;» αποτύπωνε την αγωνία των φοιτητών για το αυξημένο κόστος ζωής.
Φοιτητές που μίλησαν στο CNN Greece περιέγραψαν τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, επισημαίνοντας ότι τα υψηλά ενοίκια, οι ανεπαρκείς πανεπιστημιακές υποδομές και η αβεβαιότητα για την επαγγελματική τους αποκατάσταση καθιστούν ολοένα δυσκολότερη την ολοκλήρωση των σπουδών τους.
Μία από τις φοιτήτριες ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το μηνιαίο ενοίκιο μπορεί να φτάνει τα 800 ευρώ, ενώ άλλος φοιτητής εξέφρασε την ανησυχία του ότι ακόμη και η απόκτηση πτυχίου δεν εγγυάται αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.
Έντονη αστυνομική παρουσία και 21 προσαγωγές
Ισχυρά ήταν τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, με περίπου 3.000 αστυνομικούς να έχουν αναπτυχθεί για την επιτήρηση των συγκεντρώσεων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το CNN Greece, πραγματοποιήθηκαν 21 προληπτικές προσαγωγές.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, διαμαρτυρόμενος για την έντονη αστυνομική παρουσία και τους ελέγχους σε διαδηλωτές.
Μετά την ολοκλήρωση της πορείας, η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε ότι όλοι οι σταθμοί του Μετρό είχαν επαναλειτουργήσει κανονικά.
Απεργία εκπαιδευτικών και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα
Οι κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από 24ωρη πανελλαδική απεργία των εκπαιδευτικών, ενώ η ΑΔΕΔΥ συμμετείχε με στάση εργασίας.
Στις συγκεντρώσεις έλαβαν μέρος εκπρόσωποι της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ), της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, καθώς και άλλων συνδικαλιστικών φορέων. Παρόντες ήταν επίσης νοσοκομειακοί γιατροί και συνταξιούχοι.
Στη Θεσσαλονίκη, η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ αντίστοιχες δράσεις οργανώθηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας.
Τι διεκδικούν οι εκπαιδευτικοί
Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκονται οι αυξήσεις στις αποδοχές των εκπαιδευτικών και η μεγαλύτερη κρατική χρηματοδότηση για τη δημόσια Παιδεία.
Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ζητούν, μεταξύ άλλων, αύξηση μισθών κατά 20%, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, οικονομική και στεγαστική ενίσχυση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και δωρεάν μετακινήσεις.
Παράλληλα, διεκδικούν την άμεση κάλυψη των κενών στα σχολεία, τη μονιμοποίηση των αναπληρωτών και τη βελτίωση των σχολικών εγκαταστάσεων, με μεγαλύτερες δαπάνες για ασφαλή και σύγχρονα κτίρια.
Στα αιτήματα περιλαμβάνονται επίσης η παροχή σχολικών γευμάτων στα ολοήμερα σχολεία, η προστασία του δικαιώματος συμμετοχής των μαθητών σε κινητοποιήσεις και ο τερματισμός διώξεων που, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, σχετίζονται με τη συνδικαλιστική δράση.
Οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις τονίζουν ότι η οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών και οι ελλείψεις στο εκπαιδευτικό σύστημα καθιστούν αναγκαία τη λήψη άμεσων μέτρων για τη στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης.
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