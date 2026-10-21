Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε κτήριο στην οδό Ακαδημίας Πλάτωνος 107, στον Κολωνό, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.
Ισχυρή έκρηξη σε κτήριο στον Κολωνό: Ερευνάται παγίδα θανάτου - Τέσσερις τραυματίες, ανάμεσα τους αστυνομικός
Τρεις πολίτες και ένας αστυνομικός μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε κτήριο στην οδό Ακαδημίας Πλάτωνος, ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 18 πυροσβέστες και οκτώ οχήματα να επιχειρούν στην περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες από ελλαδικά μέσα ενημέρωσης και το ΕΚΑΒ, τρεις πολίτες διακομίστηκαν με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», ενώ ένας αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο φέροντας σοβαρότερα τραύματα.
Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, άτομο επικοινώνησε με τις αστυνομικές αρχές τηλεφωνικώς, αναφέροντας πως έχει στην κατοχή του ναρκωτικές ουσίες τις οποίες θέλει να παραδώσει στην αστυνομία. Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Ασφάλειας και όταν άνοιξαν την πόρτα ο ύποπτος πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το enikos.gr, η έκρηξη προκλήθηκε από βαλίτσα, η οποία σύμφωνα με την καταγγελία στην αστυνομία, περιείχε την ποσότητα ναρκωτικών. Οι Αρχές, μεταξύ άλλων, εξετάζουν το ενδεχόμενο της παγίδας με στόχο να χτυπηθούν αστυνομικοί.
Η περιοχή έχει αποκλειστεί από τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί και ομάδα ΟΠΚΕ και της Πυροσβεστικής. Οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό να διερευνώνται.
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