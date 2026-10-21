Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση της Eurowings από τη Ρόδο προς το Ντίσελντορφ, όταν αρκετοί επιβάτες παρουσίασαν έντονα γαστρεντερικά συμπτώματα, που παραπέμπουν σε νοροϊό. Το πλήρωμα ζήτησε προτεραιότητα στην προσγείωση, ενώ τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
Φόβοι για νοροϊό σε πτήση από Ρόδο: Επιβάτες έκαναν εμετό στον αέρα - Ειδική ομάδα μπήκε με στολές στο αεροσκάφος, τρεις στο νοσοκομείο
υναγερμός στην πτήση της Eurowings προς Ντίσελντορφ, με το πλήρωμα να ζητά προτεραιότητα προσγείωσης – Ιατρικό προσωπικό με προστατευτικές στολές εισήλθε στο αεροσκάφος
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, 18 Οκτωβρίου, στην πτήση EW-9631, στην οποία επέβαιναν 212 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος.
Σύμφωνα με τον γερμανικό ιστότοπο aero.de, μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ ενεργοποιήθηκε πρωτόκολλο αντιμετώπισης μαζικών περιστατικών, με ιατρικό προσωπικό να εισέρχεται στο αεροσκάφος φορώντας προστατευτικές στολές.
Τρεις επιβάτες εξετάστηκαν και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι αποβιβάστηκαν περίπου 90 λεπτά μετά την προσγείωση.
«Ήταν σοκαριστικό να βλέπω τόσα ασθενοφόρα»
Η 28χρονη Ναταλί Γκόμπικ, η οποία επέστρεφε από διακοπές στη Ρόδο, περιέγραψε τις στιγμές ανησυχίας που επικράτησαν.
«Το να βλέπω τόσο πολλά ασθενοφόρα και προσωπικό έκτακτης ανάγκης με προστατευτικό εξοπλισμό μετά την προσγείωση ήταν αρκετά σοκαριστικό», δήλωσε.
«Κατά τη διάρκεια της πτήσης αρκετοί επιβάτες ασθένησαν. Γνωρίζω με βεβαιότητα ότι επηρεάστηκαν τρεις επιβάτες, αλλά φαίνεται ότι περίπου άλλοι τρεις παρουσίασαν παρόμοια συμπτώματα. Ορισμένοι επιβάτες έκαναν εμετό κατά τη διάρκεια της πτήσης», πρόσθεσε.
Η ίδια ανέφερε ότι εμφάνισε αντίστοιχα συμπτώματα την Τρίτη, ενώ επαίνεσε το πλήρωμα για την ψυχραιμία που επέδειξε.
Τι αναφέρει η Eurowings
Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε το περιστατικό, σημειώνοντας ότι το πλήρωμα ζήτησε προτεραιότητα προσγείωσης λόγω της έντονης αδιαθεσίας επιβατών.
«Μετά την προσγείωση το ιατρικό προσωπικό εξέτασε και περιέθαλψε επί τόπου τρεις επιβάτες που παρουσίαζαν συμπτώματα. Για προληπτικούς λόγους, οι επιβάτες αυτοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες συνέχισαν κανονικά το ταξίδι της επιστροφής τους.»
Η Eurowings διευκρίνισε ότι «Η αιτία των συμπτωμάτων παραμένει αδιευκρίνιστη και διερευνάται.»
Σημειώνεται ότι στη Ρόδο καταγράφεται έξαρση περιστατικών γαστρεντερίτιδας από νοροϊό από τον περασμένο Ιούλιο. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι τα συμπτώματα των επιβατών οφείλονται στον συγκεκριμένο ιό.
Πηγή: iefimerida.gr
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