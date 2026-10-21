Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Συνελήφθη ο Λιόλιος, κατηγορείται με άλλους 5 για στημένα παιχνίδια - Εντοπίστηκαν €820.000 σε σπίτι διαιτητή

Οι δικαστικές αρχές εξέδωσαν την Τετάρτη (21/10) έξι εντάλματα σύλληψης. Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας είναι ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, ενώ τα υπόλοιπα εντάλματα αφορούν τρεις διαιτητές, έναν αρχιδιαιτητή – ειδικό σύμβουλο διαιτησίας και έναν επιχειρηματία, πρώην αθλητή. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι διώξεις αφορούν, κατά περίπτωση, δωροδοκία και δωροληψία βάσει της αθλητικής νομοθεσίας, με σκοπό τη χειραγώγηση αγώνων.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος συνελήφθη στο πλαίσιο εκτέλεσης του εντάλματος, ενώ στη διάρκεια της ημέρας προχώρησαν και άλλες συλλήψεις. Η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα συνελήφθη κατά την επιστροφή της στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ελληνικά ΜΜΕ κατονομάζουν επίσης, μεταξύ των προσώπων που αφορά η υπόθεση, τους Πέτρο Παπαπέτρου, Ηλία Κορομηλά, Τάσο Πηλοΐδη και Γιώργο Μαυραγάνη.

Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ποινικής διερεύνησης και οι καταγγελίες δεν συνιστούν δικαστική απόφαση περί ενοχής. Ο ακριβής ρόλος που αποδίδεται σε κάθε κατηγορούμενο αναμένεται να αποσαφηνιστεί μέσα από τη δικογραφία και τις απολογίες ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Από τα σχολικά πρωταθλήματα μέχρι την Α1

Οι διαστάσεις της έρευνας είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, περίπου 50 αναμετρήσεις βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών, με την έρευνα να καλύπτει χρονική περίοδο από το 2016 έως το 2026. Το υλικό φέρεται να αφορά αγώνες όχι μόνο της κορυφαίας κατηγορίας, αλλά και χαμηλότερων διοργανώσεων, εφηβικών και ακόμη και σχολικών πρωταθλημάτων. Μεταξύ των παιχνιδιών που εξετάζονται περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και αναμέτρηση που διεξήχθη εκτός Ελλάδας.

Η ΕΡΤ μεταδίδει ότι η ποινική έρευνα αφορά τουλάχιστον την τελευταία πενταετία και ότι στη δικογραφία έχουν ενσωματωθεί γραπτά μηνύματα μεταξύ παραγόντων, καταγγελίες και μαρτυρικές καταθέσεις.

Η καταγγελία του Αμαρουσίου που άνοιξε τον φάκελο

Καθοριστικό σημείο για την έναρξη της διαδικασίας φαίνεται ότι αποτέλεσε καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου τον Απρίλιο του 2026, η οποία αφορούσε τη λειτουργία της ΕΟΚ και τον πρόεδρό της. Η υπόθεση είχε ήδη προκαλέσει τότε την παρέμβαση αθλητικών και θεσμικών αρχών.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μετά την αρχική καταγγελία συγκεντρώθηκε πρόσθετο υλικό και καταθέσεις μαρτύρων. Δύο εξ αυτών θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί για την έρευνα, καθώς φέρονται να είχαν άμεση γνώση του τρόπου με τον οποίο γινόταν η χειραγώγηση αγώνων και να παραδέχθηκαν ότι στο παρελθόν είχαν λάβει χρήματα σε σχέση με στημένους αγώνες. Η αυτόβουλη συνεργασία τους με τις εισαγγελικές αρχές αποτέλεσε κρίσιμο τμήμα της έρευνας.

Στο υλικό που είχε δημοσιοποιηθεί ήδη από τον Απρίλιο περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, μηνύματα που φέρονταν να αφορούν πληροφορίες για διαιτητικούς ορισμούς πριν από την επίσημη ανακοίνωσή τους. Οι καταγγελίες αυτές ήταν μεταξύ των στοιχείων που εξετάστηκαν στη συνέχεια από τις αρμόδιες αρχές.

Το εύρημα των €820.000

Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει το οικονομικό σκέλος των ερευνών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, σε κατοικία διαιτητή εντοπίστηκαν περίπου €820.000 σε μετρητά, με τις Αρχές να εξετάζουν την προέλευσή τους και κατά πόσο μπορεί να συνδέονται με τις πράξεις που διερευνώνται.

Ελληνικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι το ποσό εντοπίστηκε σε σπίτι του διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου στην Κατερίνη. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι το ύψος του ποσού δεν φαίνεται να δικαιολογείται από τη δηλωμένη οικονομική εικόνα, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη αποδειχθεί δικαστικά ότι τα χρήματα αποτελούν προϊόν παράνομης δραστηριότητας.

Κατά τις έρευνες φέρονται επίσης να έχουν εντοπιστεί χρηματικά ποσά και σε άλλους εμπλεκόμενους, τα οποία εξετάζονται από τις Αρχές στο πλαίσιο της οικονομικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Η παράλληλη υπόθεση Λιόλιου – Προμηθέα

Η σημερινή ποινική έρευνα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Βαγγέλης Λιόλιος βρισκόταν ήδη αντιμέτωπος με σοβαρές θεσμικές εκκρεμότητες. Τον Ιούλιο η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είχε ανακαλέσει το πιστοποιητικό συμμετοχής του Προμηθέα για την περίοδο 2025-26 και είχε επιβάλει κυρώσεις, κρίνοντας ότι υπήρχε μη επιτρεπτή σύνδεση του προέδρου της ΕΟΚ με την ΚΑΕ. Το σκεπτικό της σχετικής απόφασης δημοσιοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται, πάντως, για διαφορετική διαδικασία και δεν πρέπει να συγχέεται αυτομάτως με τις σημερινές ποινικές κατηγορίες περί χειραγώγησης αγώνων.

Μόλις τον Σεπτέμβριο, ο πρόεδρος της ΕΟΚ είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από την Ομοσπονδία, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αν δεν καθαρίσει το μπάσκετ, δεν φεύγω».

Έκτακτη συνεδρίαση στην ΕΟΚ

Οι εξελίξεις προκάλεσαν έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Σε λιτή ανακοίνωσή της, η ΕΟΚ ανέφερε ότι το Δ.Σ. συνεδρίασε προκειμένου να ενημερωθεί για τη νομική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και πρόσθεσε ότι «η υπόθεση θα παρακολουθείται αδιάκοπα, μέσω των επίσημων ανακοινώσεων και διαδικασιών».

Η δικογραφία έχει πλέον περάσει στα χέρια ανακριτή. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν την Πέμπτη (22/10) ενώπιόν του, προκειμένου να απολογηθούν για τις κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά περίπτωση.

Το κρίσιμο ζήτημα από εδώ και πέρα είναι εάν τα στοιχεία της δικογραφίας θα τεκμηριώσουν την ύπαρξη οργανωμένου μηχανισμού χειραγώγησης αγώνων και, κυρίως, ποιοι συγκεκριμένοι αγώνες και ποια πρόσωπα συνδέονται με κάθε καταγγελλόμενη πράξη. Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα πλήρη κατάλογο των περίπου 50 αναμετρήσεων που φέρονται να ελέγχονται ούτε το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και τα δεδομένα μεταβάλλονται μέσα στην ημέρα. Το βέβαιο είναι ότι η υπόθεση έχει πλέον ξεπεράσει το επίπεδο των καταγγελιών στον αθλητικό χώρο και έχει περάσει σε κανονική ποινική διαδικασία, με εντάλματα, συλλήψεις, οικονομικά ευρήματα και πολυετή έρευνα αγώνων σε διαφορετικές βαθμίδες του ελληνικού μπάσκετ.