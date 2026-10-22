Απόφαση – σταθμός για την ελληνική ζυθοποιία: Η Heineken αποζημιώνει με 111 εκατ. ευρώ την «Βεργίνα» – Έφεση προαναγγέλλει ο ολλανδικός κολοσσός

Η αποζημίωση περιλαμβάνει 43 εκατ. ευρώ για τη ζημία που υπέστη η ελληνική ζυθοποιία και επιπλέον 68 εκατ. ευρώ σε τόκους. Από την πλευρά της, η Heineken αμφισβητεί το σκεπτικό της απόφασης και έχει ανακοινώσει ότι θα προσφύγει σε δεύτερο βαθμό.

Η υπόθεση αφορά τη δραστηριότητα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, θυγατρικής της Heineken, στην ελληνική αγορά κατά την περίοδο 1998-2014. Το 2015, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού είχε επιβάλει στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία πρόστιμο ύψους 31,5 εκατ. ευρώ για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην παραγωγή και διανομή μπύρας.

Η αντίδραση της Heineken

Η ολλανδική εταιρεία υποστηρίζει ότι το ποσό της αποζημίωσης δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στα πραγματικά οικονομικά δεδομένα. Όπως αναφέρει, η δικαστική απόφαση βασίστηκε, μεταξύ άλλων, σε εκτιμήσεις για τις πωλήσεις, την τιμολογιακή πολιτική και την κερδοφορία που θα μπορούσε να είχε πετύχει η ελληνική ζυθοποιία υπό διαφορετικές συνθήκες αγοράς.

Η Heineken θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες παραδοχές χρειάζονται περαιτέρω εξέταση σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία και τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά την επίμαχη περίοδο.

«Ιστορική απόφαση» για τη Ζυθοποιία Μακεδονίας – Θράκης

Από την πλευρά της, η Ζυθοποιία Μακεδονίας – Θράκης χαρακτηρίζει την απόφαση ιστορικής σημασίας, καθώς η Heineken και η Αθηναϊκή Ζυθοποιία κρίθηκαν από κοινού υπεύθυνες για την αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε από τις παραβάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

Ο Δημήτρης Κρις, διευθυντής εταιρικής ανάπτυξης της ΖΜΘ, υποστήριξε ότι η απόφαση αποτελεί σημαντικό σταθμό στον πολυετή αγώνα της εταιρείας για δικαίωση. Τόνισε, επίσης, ότι η ελληνική ζυθοποιία επιδιώκει την αποκατάσταση της ζημίας που, σύμφωνα με την ίδια, προκάλεσαν οι πρακτικές της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας τόσο στην επιχείρηση όσο και στους Έλληνες καταναλωτές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΖΜΘ, το δικαστήριο βασίστηκε στο οικονομικό μοντέλο που εκπόνησε η συμβουλευτική εταιρεία Oxera, η οποία εκπροσωπούσε τα οικονομικά συμφέροντα της ελληνικής ζυθοποιίας. Παράλληλα, συνεκτίμησε τα ευρήματα της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με τη φύση, τη διάρκεια και την έκταση των επίμαχων πρακτικών.

Η ευρύτερη σημασία της απόφασης

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς αναδεικνύει το ζήτημα της ευθύνης των μητρικών εταιρειών για παραβάσεις που διαπράττουν οι θυγατρικές τους σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Heineken κατέχει το 98,8% της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, γεγονός που, σύμφωνα με τη ΖΜΘ, τεκμηριώνει τον οικονομικό έλεγχο της μητρικής εταιρείας επί της ελληνικής θυγατρικής.

Η ελληνική εταιρεία εκτιμά ότι η δικαστική εξέλιξη μπορεί να ενισχύσει τη δυνατότητα επιχειρήσεων να διεκδικούν αποζημιώσεις από πολυεθνικούς ομίλους στη χώρα όπου εδρεύουν οι μητρικές τους εταιρείες, όταν διαπιστώνονται παραβάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Στο μεταξύ, ανάλογες υποθέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο και άλλων ευρωπαϊκών αγορών. Στην Αυστρία, η αρμόδια Αρχή Ανταγωνισμού έχει κινήσει διαδικασία κατά της Heineken και της θυγατρικής της Brau Union για πρακτικές που εμφανίζουν ομοιότητες με εκείνες που εξετάστηκαν στην Ελλάδα.

Παράλληλα, στην Ελλάδα βρίσκεται σε εξέλιξη νέα έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για καταγγελλόμενες καταχρηστικές πρακτικές στην αγορά μπύρας.