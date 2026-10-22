Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Στο μικροσκόπιο των ελληνικών Αρχών σχολικός αγώνας στην Πάφο – Οι 52 βολές και η ανατροπή που προκαλεί ερωτήματα

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος στο MEGA, πρόκειται για ημιτελικό σχολικής διοργάνωσης μεταξύ ομάδων από την Πελοπόννησο και τη Θεσσαλονίκη, στον οποίο καταγράφηκαν ασυνήθιστα στατιστικά στοιχεία και μια εντυπωσιακή ανατροπή στο σκορ, γεγονότα που εγείρουν ερωτήματα για τις διαιτητικές αποφάσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στην ομάδα της Πελοποννήσου καταλογίστηκαν συνολικά 52 ελεύθερες βολές, αριθμός που βρίσκεται στο επίκεντρο των αναφορών για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του αγώνα. Δώδεκα λεπτά πριν από την ολοκλήρωσή του, η ομάδα της Θεσσαλονίκης προηγείτο με 58-45, έχοντας διαφορά 13 πόντων. Ωστόσο, η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με νίκη της ομάδας της Πελοποννήσου με 64-60.

Αυτό σημαίνει ότι στα τελευταία δώδεκα λεπτά η ομάδα της Πελοποννήσου πέτυχε 19 πόντους, ενώ η αντίπαλός της μόλις δύο.

Η σύνδεση με τον Προμηθέα και τον Βαγγέλη Λιόλιο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναφορές για τα πρόσωπα που συνδέονται με τη σχολική ομάδα της Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, στη σύνθεσή της συμμετείχαν καλαθοσφαιριστές του Προμηθέα Πατρών, συλλόγου που συνδέεται με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιο.

Επιπλέον, κατά τις ίδιες πληροφορίες, στον πάγκο της συγκεκριμένης ομάδας βρισκόταν στενός συγγενής του προέδρου της ΕΟΚ.

Οι αναφορές αυτές προσδίδουν πρόσθετο ενδιαφέρον στην κυπριακή διάσταση της υπόθεσης, χωρίς, ωστόσο, να αποδεικνύουν από μόνες τους ότι υπήρξε χειραγώγηση του αποτελέσματος ή εμπλοκή συγκεκριμένων προσώπων σε παράνομες ενέργειες.

Έξι συλλήψεις και περίπου 50 αγώνες υπό διερεύνηση

Η αποκάλυψη για τον αγώνα στην Πάφο έρχεται στον απόηχο των συλλήψεων που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη (21/10) στην Ελλάδα, στο πλαίσιο μεγάλης δικαστικής έρευνας για καταγγελίες δωροδοκίας, δωροληψίας και χειραγώγησης αγώνων καλαθόσφαιρας.

Μεταξύ των έξι προσώπων σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης βρίσκεται ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ενώ η υπόθεση αφορά επίσης διαιτητές, πρόσωπο που συνδέεται με τη διαιτησία και επιχειρηματία, πρώην αθλητή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ελληνικές δικαστικές Αρχές εξετάζουν περίπου 50 αναμετρήσεις, από την κορυφαία κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος μέχρι εφηβικές και σχολικές διοργανώσεις. Οι υπό διερεύνηση υποθέσεις εκτείνονται χρονικά από το 2016 έως το 2026.

Στη δικογραφία φέρονται να περιλαμβάνονται μηνύματα, καταγγελίες και μαρτυρίες προσώπων με γνώση του τρόπου με τον οποίο φέρονται να χειραγωγούνταν αγώνες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις καταθέσεις δύο μαρτύρων, οι οποίοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παραδέχθηκαν ότι είχαν λάβει χρήματα στο παρελθόν για τη χειραγώγηση αναμετρήσεων.

Τα 820.000 ευρώ σε κατοικία διαιτητή

Μία ακόμη πτυχή της υπόθεσης αφορά τα μεγάλα χρηματικά ποσά που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ερευνών.

Σύμφωνα με ελληνικά δημοσιεύματα, σε κατοικία διαιτητή εντοπίστηκαν περίπου 820.000 ευρώ σε μετρητά, ποσό το οποίο φέρεται να μην δικαιολογείται από τα δηλωμένα εισοδήματά του.

Παράλληλα, σε κατοικία άλλου εμπλεκομένου φέρεται να εντοπίστηκε χρηματικό ποσό ύψους 10.000 ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Πέμπτη (22/10), ενώπιον των δικαστικών Αρχών, με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τα ερωτήματα για την αναμέτρηση στην Κύπρο

Η αναφορά στον σχολικό αγώνα της Πάφου ανοίγει μια πρόσθετη πτυχή στην υπόθεση, καθώς η έρευνα για το ελληνικό μπάσκετ φαίνεται να επεκτείνεται και σε αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε εκτός Ελλάδας.

Το γεγονός ότι πρόκειται για σχολική διοργάνωση προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό, καθώς οι καταγγελίες δεν περιορίζονται στον επαγγελματικό αθλητισμό, αλλά αγγίζουν και αγώνες νεαρών καλαθοσφαιριστών.

Προς το παρόν, δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν οι κυπριακές Αρχές έχουν ενημερωθεί επισήμως για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση ή εάν έχει ζητηθεί η συνδρομή τους στην έρευνα.

Παράλληλα, παραμένει αδιευκρίνιστο κατά πόσο οι αναφορές για τον αγώνα στην Πάφο στηρίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία της δικογραφίας ή αποτελούν πληροφορίες που εξετάζονται στο ευρύτερο πλαίσιο της υπόθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, οι 52 ελεύθερες βολές, η ανατροπή του σκορ και οι αναφερόμενες διασυνδέσεις με πρόσωπα του ελληνικού μπάσκετ συνθέτουν μια υπόθεση που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Σημειώνεται ότι οι καταγγελίες περί χειραγώγησης δεν έχουν αποδειχθεί δικαστικά και για όλους τους κατηγορουμένους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.

Στημένοι αγώνες στο μπάσκετ: Στα δικαστήρια σήμερα οι έξι κατηγορούμενοι

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγούνται οι έξι κατηγορούμενοι στην υπόθεση της χειραγώγησης αγώνων μπάσκετ που συνελήφθησαν χθες μετά από εντάλματα που εκδόθηκαν από τις δικαστικές αρχές.

Οι κατηγορούμενοι, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και παράγοντες του αθλήματος είναι αντιμέτωποι με αδικήματα που αφορούν κατά περίπτωση δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου.

Τα εντάλματα εκδόθηκαν μετά την διερεύνηση από τον αθλητικό Εισαγγελέα καταγγελιών περί χειραγώγησης αγώνων σε όλες τις κατηγορίες και αφορούν τον επικεφαλής της ΕΟΚ, τρεις διαιτητές, έναν αρχιδιαιτητή - ειδικό σύμβουλο διαιτησίας κι έναν επιχειρηματία - πρώην αθλητή.

Οι κατηγορούμενοι θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή που θα χειριστεί την υπόθεση, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία ώστε να ενημερωθούν επί των στοιχείων της δικογραφίας και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.