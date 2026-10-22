Βαριά προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Κάλυμνο: Ασφαλή τα μέλη του πληρώματος - Τι σημαίνει ο όρος στην αεροπορία

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για πτώση του ελικοπτέρου, ωστόσο νεότερα στοιχεία, όπως μεταδίδει το δημοσίευμα, δείχνουν ότι επρόκειτο για βαριά προσγείωση και όχι για συντριβή. Οι έξι τραυματίες φέρονται να είναι εκτός κινδύνου και σε καλή κατάσταση, ενώ τέσσερις από αυτούς αναμένεται να μεταφερθούν προληπτικά στη Ρόδο για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με το The TOC, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και τα αίτια που οδήγησαν στη βαριά προσγείωση του στρατιωτικού ελικοπτέρου.

Τι σημαίνει βαριά προσγείωση

Όπως εξηγείται στο δημοσίευμα, ο όρος «βαριά προσγείωση» χρησιμοποιείται στην αεροπορία για να περιγράψει την επαφή ενός αεροσκάφους ή ελικοπτέρου με το έδαφος με δύναμη μεγαλύτερη από εκείνη που προβλέπεται κατά τις κανονικές διαδικασίες προσγείωσης. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η κατακόρυφη ταχύτητα καθόδου είναι αυξημένη, με αποτέλεσμα η πρόσκρουση να είναι εντονότερη από το συνηθισμένο.

Σε αντίθεση με μια πτώση ή συντριβή, κατά τη βαριά προσγείωση ο χειριστής ενδέχεται να διατηρεί τον έλεγχο του πτητικού μέσου έως τη στιγμή της επαφής με το έδαφος. Ωστόσο, η ένταση της πρόσκρουσης μπορεί να προκαλέσει καταπονήσεις στο σύστημα προσγείωσης ή σε άλλα τμήματα της κατασκευής, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον εκτενή τεχνικό έλεγχο του ελικοπτέρου.

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος στην Κάλυμνο παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ περισσότερες πληροφορίες αναμένονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες που εξετάζουν το περιστατικό, σύμφωνα με το The TOC.

Πηγή: thetoc.gr