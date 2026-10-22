Γνωστή αλυσίδα πιτσαρίας πιάστηκε για φοροδιαφυγή από το ελληνικό FBI - Γλίτωσε €25 εκατομμύρια αλλοιώνοντας τις αποδείξεις

Κατά το δημοσίευμα, το κύκλωμα φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από το 2022, αλλοιώνοντας στοιχεία αποδείξεων και αποφεύγοντας την απόδοση σημαντικών ποσών φόρου στο Δημόσιο. Η υπόθεση συνδέεται με το δίκτυο της εταιρείας, το οποίο αριθμεί περίπου 140 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησαν στη σύλληψη εννέα προσώπων. Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, Κωνσταντίνος Αντάρας, ανώτερο στέλεχος της εταιρείας, λογιστές, προγραμματιστής και διαχειριστές καταστημάτων.

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένες κατασχέσεις, εντοπίζοντας περισσότερα από 500.000 ευρώ σε μετρητά, πολυτελή οχήματα, κοσμήματα και πλήθος στοιχείων που αναμένεται να αξιοποιηθούν στην έρευνα.

Όπως αναφέρει το Πρώτο Θέμα, οι έρευνες διεξάγονται σε καταστήματα και κατοικίες από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, στο πλαίσιο της διερεύνησης της φερόμενης δράσης του κυκλώματος.

Πηγή: Πρώτο Θέμα