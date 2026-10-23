«Κερνάει» το κατάστημα: Το κόλπο με τις πίτσες που έκρυβε τα εκατομμύρια της Pizza Fan

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Πρώτο Θέμα, επικαλούμενο στοιχεία και πληροφορίες από την αστυνομική έρευνα, οι Αρχές διερευνούν υπόθεση φοροδιαφυγής που εκτιμάται ότι έχει προκαλέσει απώλειες τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ από μη αποδοθέντα ΦΠΑ, από το 2022 μέχρι σήμερα.

Η αστυνομική επιχείρηση οδήγησε σε 22 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, Κωνσταντίνος Αντάρας, ενώ στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η δραστηριότητα 91 καταστημάτων που λειτουργούν με το σύστημα franchise.

Το κόλπο με τις πίτσες που εμφανίζονταν δωρεάν

Όπως αναφέρει το ελληνικό δημοσίευμα, ο μηχανισμός στηριζόταν στην παραποίηση των ηλεκτρονικών καταχωρίσεων, κυρίως για παραγγελίες που εξοφλούνταν με μετρητά.

Ο πελάτης τηλεφωνούσε στο κεντρικό τηλεφωνικό κέντρο της αλυσίδας, έδινε την παραγγελία του και ενημέρωνε για τον τρόπο πληρωμής. Εφόσον επέλεγε μετρητά, υπήρχε, σύμφωνα με τις υπό διερεύνηση πληροφορίες, η δυνατότητα η παραγγελία να καταχωριστεί ως δωρεάν προσφορά.

Έτσι, ενώ ο πελάτης κατέβαλλε ολόκληρο το ποσό, η συναλλαγή δεν εμφανιζόταν στον δηλωμένο κύκλο εργασιών της επιχείρησης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, περίπου μία στις τέσσερις πίτσες που πληρώνονταν με μετρητά φέρεται να καταχωριζόταν ως «κέρασμα», αποκρύπτοντας σημαντικό μέρος των εισπράξεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αντί κανονικής φορολογικής απόδειξης, οι πελάτες παραλάμβαναν δελτίο αποστολής.

Ο ρόλος του τηλεφωνικού κέντρου και των καταστημάτων

Κεντρικό ρόλο στον φερόμενο μηχανισμό φαίνεται πως διαδραμάτιζε το τηλεφωνικό κέντρο της Pizza Fan, το οποίο παρέμενε υπό τον έλεγχο της διοίκησης, παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του δικτύου λειτουργούσε μέσω συνεργαζόμενων επιχειρηματιών.

Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, εξετάζεται η χρήση ειδικά διαμορφωμένου λογισμικού, το οποίο επέτρεπε την απόκρυψη συγκεκριμένων πωλήσεων.

Οι Αρχές διερευνούν επίσης πληροφορίες ότι στους συνεργάτες της αλυσίδας προσφερόταν επιστροφή ποσοστού 20% για παραγγελίες που δεν συνοδεύονταν από κανονική απόδειξη.

Τα χρήματα από τις αδήλωτες εισπράξεις φέρεται να κατανέμονταν μεταξύ της διοίκησης και διαχειριστών καταστημάτων, ενώ μέρος των ποσών, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παραδιδόταν σε μετρητά κατά τη διάρκεια συναντήσεων που πραγματοποιούνταν περίπου κάθε δύο μήνες σε χώρο καταστήματος στο Μαρούσι.

Παράλληλα, διερευνώνται καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ορισμένοι συνεργάτες δέχονταν πιέσεις να συμμετάσχουν στο σύστημα, υπό την απειλή απώλειας της συνεργασίας τους με την αλυσίδα.

Πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ πίσω από ντουλάπα

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τα ευρήματα των αστυνομικών ερευνών σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, καθώς και πολυτελή αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Το μεγαλύτερο ποσό, που ξεπερνά τα 1,1 εκατομμύρια ευρώ, εντοπίστηκε σε κρυφό δωμάτιο πίσω από ντουλάπα στην κατοικία του ιδιοκτήτη της εταιρείας στην Εκάλη.

Ο χώρος φέρεται να ήταν ειδικά διαμορφωμένος ώστε να μην είναι εύκολα αντιληπτός.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από καταγγελία πρώην εργαζομένου της εταιρείας στην Οικονομική Αστυνομία.

Ακολούθησε πολύμηνη έρευνα, κατά τη διάρκεια της οποίας αστυνομικοί πραγματοποίησαν δοκιμαστικές παραγγελίες και κατέγραψαν τη διαδικασία, διαπιστώνοντας ότι ορισμένες συναλλαγές που είχαν εξοφληθεί με μετρητά εμφανίζονταν ως δωρεάν παραγγελίες, χωρίς την έκδοση του προβλεπόμενου φορολογικού παραστατικού.

Κατά τις έρευνες στο κέντρο διαχείρισης παραγγελιών της εταιρείας στο Χαλάνδρι εντοπίστηκαν επίσης ηλεκτρονικά αρχεία που φέρονται να περιλαμβάνουν παράλληλη καταγραφή των πραγματικών πωλήσεων.

Το υλικό εξετάζεται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση της φερόμενης φοροδιαφυγής και ο ρόλος των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις των Αρχών, η συνολική οικονομική δραστηριότητα που συνδέεται με την υπόθεση υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η απώλεια δημοσίων εσόδων από μη αποδοθέντα ΦΠΑ υπολογίζεται σε τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ.

Οι έρευνες συνεχίζονται τόσο για την αποτύπωση της οικονομικής ζημιάς όσο και για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων, με τις αναφερόμενες πρακτικές και τις ευθύνες των υπόπτων να αποτελούν αντικείμενο της συνεχιζόμενης διερεύνησης.