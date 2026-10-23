Σεισμός στο ελληνικό μπάσκετ: Απολογείται σήμερα ο πρώην διαιτητής με τα 820.000 ευρώ - Οι μαρτυρίες που «καίνε» τους εμπλεκόμενους

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, νέες μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία περιγράφουν φερόμενες πρακτικές χρηματισμού διαιτητών, παρεμβάσεων σε αγώνες και οικονομικών ανταλλαγμάτων με στόχο τη διαμόρφωση αποτελεσμάτων.

Η έρευνα των αρμόδιων αρχών διήρκεσε περίπου τρεις μήνες και οδήγησε στις συλλήψεις έξι προσώπων, μεταξύ των οποίων εν ενεργεία και πρώην διαιτητές, παράγοντες του αθλήματος και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται όσα τους αποδίδονται και αναμένεται να παρουσιάσουν τις θέσεις τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών.

Αρχίζουν σήμερα οι απολογίες

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρώτος θα απολογηθεί σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 13:00, ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, ο οποίος αποχώρησε από την ενεργό δράση το περασμένο καλοκαίρι.

Στην κατοικία του εντοπίστηκε το ποσό των 820.000 ευρώ, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι τα χρήματα προέρχονται από τις νόμιμες απολαβές του κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας ως διεθνής διαιτητής, με παρουσία στην Ευρωλίγκα και στις ελληνικές διοργανώσεις.

Όπως ισχυρίζεται, διαθέτει όλα τα απαραίτητα οικονομικά παραστατικά για να δικαιολογήσει το ποσό.

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στις 10 το πρωί, αναμένεται να απολογηθούν ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης.

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν οι απολογίες των υπόλοιπων τριών κατηγορουμένων, της εν ενεργεία διαιτητή Βασιλικής Τσαρούχα και των πρώην διαιτητών Ηλία Κορομηλά και Τάσου Πηλοΐδη.

Όπως επισημαίνουν δικαστικές πηγές στην ΕΡΤ, οι κατηγορίες αφορούν ενεργητική και παθητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση, αδικήματα που επισύρουν ποινές κάθειρξης έως δέκα ετών σε περίπτωση καταδίκης.

Δεν αποκλείεται, επίσης, να αποφασιστεί η προσωρινή κράτηση κάποιων από τους κατηγορουμένους, εφόσον κριθεί αναγκαίο από τις δικαστικές αρχές μετά τις απολογίες τους.

Μαρτυρία για 30 στημένους αγώνες

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις καταθέσεις δύο μαρτύρων, οι οποίοι φέρονται να έχουν προσκομίσει στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούνταν η χειραγώγηση αγώνων.

Ο πρώτος μάρτυρας, εν ενεργεία διαιτητής, φέρεται να κατέθεσε στον αθλητικό εισαγγελέα ότι συμμετείχε σε 30 χειραγωγημένους αγώνες της δεύτερης κατηγορίας του ελληνικού μπάσκετ.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, δεν λάμβανε χρηματική αμοιβή για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, αλλά του εξασφαλιζόταν η συμμετοχή σε αγώνες, με αντάλλαγμα να διαιτητεύει με συγκεκριμένο τρόπο.

Ο ίδιος κατονόμασε τον Γιώργο Μαυραγάνη ως το πρόσωπο που φέρεται να τον προσέγγισε και να του εξασφάλιζε αγώνες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο μάρτυρας προσκόμισε και ηλεκτρονικά μηνύματα, στα οποία φέρεται να δίνονται οδηγίες για την ήττα συγκεκριμένης ομάδας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κύπρο παρουσιάζει η αναφορά του ίδιου μάρτυρα σε σχολικό αγώνα που διεξήχθη τον περασμένο Μάρτιο στην Πάφο, μεταξύ ομάδων από τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.

Ο διαιτητής φέρεται να κατέθεσε ότι και ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν χειραγωγημένος, χωρίς ωστόσο η καταγγελία αυτή να έχει επιβεβαιωθεί δικαστικά.

Καταγγελίες για 50.000 και 100.000 ευρώ

Ο δεύτερος βασικός μάρτυρας, επιχειρηματίας και πρώην ιδιοκτήτης ομάδων μπάσκετ, κατέθεσε για περιστατικά στα οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, προσφέρονταν χρηματικά ανταλλάγματα με στόχο τον επηρεασμό αγωνιστικών αποτελεσμάτων.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι σε αγώνα της ομάδας του με τον Προμηθέα Πατρών του προτάθηκε το ποσό των 50.000 ευρώ προκειμένου να εξασφαλιστεί η νίκη του Προμηθέα.

Κατά την ίδια μαρτυρία, του δόθηκε η υπόσχεση ότι η ομάδα του θα μπορούσε να ανακτήσει τους χαμένους βαθμούς σε επόμενο αγώνα, μέσω του ορισμού συγκεκριμένων διαιτητών.

Στην κατάθεσή του περιλαμβάνεται και αναφορά στη διαιτητή Βασιλική Τσαρούχα, η οποία, σύμφωνα με τον μάρτυρα, φέρεται να είχε ζητήσει 5.000 ευρώ.

Ο ίδιος περιέγραψε ακόμη επικοινωνία με τη διαιτητή σχετικά με τη διαμονή της στο πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα Costa Navarino και την κάλυψη του σχετικού κόστους.

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι και η καταγγελία του για περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε το 2016.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο Βαγγέλης Λιόλιος φέρεται να του υποσχέθηκε μέσω τρίτου το ποσό των 100.000 ευρώ, προκειμένου η ομάδα του να μην εξασφαλίσει άνοδο στην πρώτη κατηγορία και να ανέβει στη θέση της ο Προμηθέας Πατρών.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος της υπό διερεύνηση υπόθεσης και δεν συνιστούν αποδεδειγμένα γεγονότα.

Για σκευωρία κάνει λόγο ο Λιόλιος

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη δικογραφία φέρονται να περιγράφονται 49 περιπτώσεις δωροδοκίας που συνδέονται με ισάριθμους αγώνες, ενώ σε πέντε περιπτώσεις γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματικά ποσά τα οποία φέρεται να δόθηκαν κατόπιν εντολών του.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος υποστηρίζει ότι είναι αθώος και συνδέει την εμπλοκή του στην υπόθεση με μακροχρόνιες αντιδικίες που διατηρεί με πρόσωπα του χώρου της καλαθοσφαίρισης.

Όπως αναφέρει ο συνήγορός του, από το 2022 έως το 2026 έχει υποβάλει τέσσερις μηνύσεις εναντίον του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Αμαρουσίου, πρώην προπονητών και άλλων παραγόντων.

Η υπερασπιστική του πλευρά αφήνει να εννοηθεί ότι η υπόθεση ενδέχεται να συνδέεται με αυτές τις αντιπαραθέσεις, κάνοντας λόγο για σκευωρία.

Παγώνουν οι επιχορηγήσεις στην Ομοσπονδία

Οι εξελίξεις προκάλεσαν και την παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης αποφάσισε την προσωρινή αναστολή των κρατικών επιχορηγήσεων προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Παράλληλα, δρομολογείται έκτακτος δημοσιονομικός και διαχειριστικός έλεγχος στην Ομοσπονδία, με αναδρομική ισχύ από το 2024.

Ζητήθηκε επίσης η παρέμβαση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς μετά την ολοκλήρωση των απολογιών θα αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική μεταχείριση των έξι κατηγορουμένων.