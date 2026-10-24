Ελλάδα: «Ο Γραμμάριος», οι 820.000 ευρώ και η προφυλάκιση για τα «στημένα» στο μπάσκετ

Ο κατηγορούμενος, στο σπίτι του οποίου βρέθηκε πόσο 820 χιλιάδων ευρώ, παρέδωσε στον Ανακριτή πολυσέλιδο υπόμνημα με τις θέσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να προσκόμισε στοιχεία ότι το σύνολο των εισοδημάτων του από το 2001 μέχρι και 2026 φθάνει το 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα ποσά , κατά τον κατηγορούμενο, προέρχονται από την εργασία του ως διαιτητής, ως στέλεχος σε δασαρχείο, καθώς και από οικογενειακά εισοδήματα. Όπως φαίνεται να διατυπώνει, ζει στην Κατερίνη σε ιδιόκτητο σπίτι και δεν είναι άνθρωπος που ξοδεύει πολλά χρήματα. Φέρεται, επίσης, να ισχυρίστηκε ότι ήθελε να έχει στο σπίτι του μετρητά . Έτσι κατά τους ισχυρισμούς του, μετέφερε, μέσω αναλήψεων σε όλο αυτό το διάστημα, μέρος των χρημάτων αυτών από τα εισοδήματα του στο σπίτι του, χρήματα που αθροίζονται στο κατασχεθέν ποσό.

Ο κατηγορούμενος που άνοιξε την απολογητική διαδικασία για την υπόθεση των "στημένων αγώνων" αρνήθηκε τις καταγγελίες συγκεκριμένου μάρτυρα περί δωροδοκίας του, τέσσερις φορές σε ισάριθμες συναντήσεις.

Χαρακτηρίζοντας τον μάρτυρα αναξιόπιστο, φέρεται να είπε στον δικαστικό λειτουργό, ότι το χρονικό διάστημα των δύο εκ των επίμαχων συναντήσεων ο ίδιος βρισκόταν αλλού, αρνούμενος παράλληλα κάθε παράνομη πράξη του και στις άλλες δύο.

Σε βάρος του κατηγορούμενου, φαίνεται να έχει στραφεί μάρτυρας πρώην διαιτητής, ο οποίος φέρεται να κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος είχε το παρατσούκλι "ο Γραμμάριος" στον χώρο τους , καθώς φέρεται , σύμφωνα με τον μάρτυρα, να ζητούσε παράνομες αμοιβές από παράγοντα ομάδας, λέγοντας ‘Βάλε μου 500 - 1.000, άντε 1500".

Ο ανακριτής θα λάβει την Κυριακή τις απολογίες από τον θεωρούμενο ως βασικό κατηγορούμενο, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Ευάγγελο Λιόλιο, καθώς και του συνεργάτη του επιχειρηματία. Την Δευτέρα θα οδηγηθούν στα δικαστήρια για τις απολογίες τους οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι, δύο πρώην διαιτητές και μία εν ενεργεία διεθνής διαιτητής που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων από την EuroLeague.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ