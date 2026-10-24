Τουλάχιστον 107 αλλοδαποί περισυνελέγησαν σε δύο επιχειρήσεις νότια της Κρήτης

Στην πρώτη επιχείρηση, μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 62 αλλοδαπούς, 34 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Σε δεύτερη επιχείρηση, αεροσκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 45 αλλοδαπούς, 23 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Πηγή: ΚΥΠΕ