Pizza Fan: Χωρίς δουλειά και με απλήρωτα δεδουλευμένα 2.500 εργαζόμενοι - Αγωνία για την επόμενη ημέρα

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εργαζομένου στον Κεραμεικό, ο οποίος απασχολούνταν ως διανομέας επί επτά χρόνια. Όπως αναφέρει, όταν προσήλθε στο κατάστημα ενημερώθηκε ότι δεν μπορούσε να εργαστεί, με αποτέλεσμα να αναζητεί πλέον άλλη απασχόληση. Πατέρας τριών παιδιών, εκφράζει έντονη ανησυχία για τις οικονομικές του υποχρεώσεις και για το πότε θα εισπράξει τα χρήματα που του οφείλονται.

Παρόμοια εικόνα μεταφέρουν εργαζόμενοι από καταστήματα στου Ζωγράφου, στον Υμηττό και στους Αμπελόκηπους. Όπως περιγράφουν, το πρωί της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου, συνάδελφοί τους που προσήλθαν για την προετοιμασία των καταστημάτων βρέθηκαν αντιμέτωποι με αστυνομικούς ελέγχους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις το προσωπικό ενημερώθηκε τηλεφωνικά να μην προσέλθει στην εργασία του.

Οι εργαζόμενοι δηλώνουν, επίσης, ότι δεν είχαν αντιληφθεί ύποπτες διαδικασίες κατά την καθημερινή λειτουργία των καταστημάτων. Όπως υποστηρίζουν, οι παραγγελίες που διαχειρίζονταν συνοδεύονταν από τις προβλεπόμενες αποδείξεις, ενώ δεν είχαν γνώση για ενδεχόμενες παρεμβάσεις στο κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας.

Ανησυχία για τους μισθούς και τις αποζημιώσεις

Πέρα από το ενδεχόμενο απώλειας των θέσεων εργασίας, βασική ανησυχία αποτελεί η καταβολή των δεδουλευμένων του Οκτωβρίου. Το κλείσιμο των καταστημάτων σημειώθηκε προς το τέλος του μήνα, με εργαζομένους που αμείβονται σε μηνιαία βάση να αναμένουν την πληρωμή τους για τις ημέρες που είχαν ήδη εργαστεί.

Παράλληλα, εκφράζονται ερωτήματα σχετικά με την ασφαλιστική τους κάλυψη και τις αποζημιώσεις που ενδέχεται να δικαιούνται σε περίπτωση οριστικής διακοπής της απασχόλησής τους.

Ορισμένοι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι η Pizza Fan αποτελούσε τη μοναδική πηγή εισοδήματός τους και ότι ήδη αναζητούν νέα εργασία, προκειμένου να ανταποκριθούν στις καθημερινές οικονομικές τους υποχρεώσεις.