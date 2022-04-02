Μ. Δασκαλάκης: «Δεν έχω να κάνω καμία απολύτως δήλωση για την κατηγορούμενη» – «Θα μιλήσουμε εκεί που πρέπει»









Στις πρώτες του δηλώσεις προέβη ο Μάνος Δασκαλάκης, σύζυγος της 33χρονης που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος της 9χρονης κόρης της, Τζωρτζίνας, μια μέρα μετά την σύλληψή της.



Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο κ. Δασκαλάκης αποκάλεσε «κατηγορούμενη» την 33χρονη προσθέτοντας ότι δεν έχει να κάνει «καμία απολύτως δήλωση» και πως «θα μιλήσουμε εκεί που πρέπει και όταν πρέπει».



«Θέλω να σας τονίσω ότι δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να γίνει τιμητής της αγάπης και της οδύνης μου για τα τρία χαμένα παιδιά μου. Όσον αφορά την κατηγορούμενη και τον διάλογο που έγινε μεταξύ μας δεν έχω να κάνω καμία απολύτως δήλωση. Δεν έχω να σας πω κάτι. Αντιλαμβανόμενος την ιδιαίτερα δυσχερή θέση της, θα μιλήσουμε εκεί που πρέπει και όταν πρέπει. Με τους αρμόδιους. Δεν κρυβόμαστε από κανέναν απολύτως. Δεν έχω να κρύψω κάτι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δασκαλάκης.



