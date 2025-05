Ελλάδα: ΑΠΘ και ΔΠΘ εκπαιδεύουν διδακτορικούς φοιτητές από τις ΗΠΑ σε εφαρμογές νανοτεχνολογίας

Στην ανάπτυξη υλικών νέας γενιάς, τα οποία βρίσκουν εφαρμογές σε μπαταρίες και βιολογικά εμφυτεύματα θα εκπαιδευτούν διδακτορικοί φοιτητές από τις ΗΠΑ στο διεθνές workshop στη νανοτεχνολογία, που διοργανώνουν το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, υπό την αιγίδα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής,

Ο τίτλος του workshop είναι: «NSF Ινστιτούτο Προηγμένων Σπουδών: Χρησιμοποιώντας τη Νανοτεχνολογία για την Παρασκευή και Μελέτη Νέων Υλικών για Επόμενης Γενιάς Ηλεκτροδίων Μπαταριών και Βιο-Εμφυτευμάτων». Στόχος της διοργάνωσης είναι η εκπαίδευση διδακτορικών φοιτητών από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πειραματικές και υπολογιστικές τεχνικές που εφαρμόζονται από τους διοργανωτές και τα ερευνητικά τους εργαστήρια, με απώτερο σκοπό τη συμβολή σε ένα βιώσιμο περιβάλλον. Συμμετέχουν διδακτορικοί φοιτητές από κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ, όπως το Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of California - Los Angeles (UCLA), University of Texas - Austin, και University of Washington.

Το workshop έχει διάρκεια δέκα ημερών, και θα πραγματοποιηθεί: 31 Μαΐου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1 έως 3 Ιουνίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 4 έως 9 Ιουνίου στο Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής του ΑΠΘ.

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών είναι μια ανεξάρτητη υπηρεσία της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία υποστηρίζει τη θεμελιώδη έρευνα και την εκπαίδευση σε όλους τους μη-ιατρικούς τομείς της επιστήμης και της μηχανικής. Το Τμήμα Διεθνούς Επιστήμης και Μηχανικής του Ιδρύματος χρηματοδοτεί διεθνείς δραστηριότητες και συνεργασίες με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας στην αμερικανική ερευνητική κοινότητα, μέσω της πρόσβασης σε διεθνή τεχνογνωσία και υποδομές.

Οι φοιτητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες που συμμετέχουν εργάζονται σε τομείς της νανοτεχνολογίας, με εφαρμογές στις μπαταρίες λιθίου, καθώς και σε ιατρικές συσκευές και εμφυτεύματα.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ