Επίθεση Χούθι: Άλλα τέσσερα μέλη του ελληνόκτητου «MV ETERNITY» διασώθηκαν - Αγνοούνται δεκαπέντε

Συνεχίζεται η επιχείρηση διάσωσης και εντοπισμού των 15 αγνοουμένων που επέβαιναν στο ελληνόκτητο MV ETERNITY, το οποίο χτυπήθηκε από πλωτά drones των Χούθι την περασμένη Δευτέρα ενώ έπλεε ανοιχτά της Υεμένης.

Σύμφωνα με τις ASPIDES που συμμετέχει στον συντονισμό της διεθνούς αντίδρασης, νωρίς το πρωί της 9ης Ιουλίου, ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από ιδιωτική εταιρεία στην περιοχή της επίθεσης.

Προς το παρόν, έχουν ανασυρθεί από τη θάλασσα τα ακόλουθα άτομα:

Το πλήρωμα του MV ETERNITY C αποτελείται από 22 μέλη (21 Φιλιππινέζους, 1 Ρώσο) και μια ομάδα ασφαλείας 3 μελών.

During the night 9/10 July, three (3) additional crew members from the MV Eternity C, (Filipino nationality) and one (1) from the Maritime Security Team (Greek nationality), have been recovered from the sea - bringing the total number of those rescued to ten (10).