Eπεσε δέντρο στην Ερμού από τους ισχυρούς ανέμους - Δίπλα σε πλανόδιο πωλητή (φώτο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 09:30 το πρωί, στη συμβολή της Ερμού με την οδό Ευαγγελιστρίας

Από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε κάποιος σήμερα το πρωί στην Ερμού, όταν ένα μεγάλο δέντρο έσπασε κι έπεσε στο έδαφος λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο λεκανοπέδιο.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 09:30 το πρωί, στη συμβολή της Ερμού με την οδό Ευαγγελιστρίας, την ώρα που πολλοί πολίτες διασχίζουν τον εμπορικότερο δρόμο της Αθήνας είτε για να κάνουν τα ψώνια τους, είτε για να πάνε στις δουλειές τους.

Το δέντρο "προσγειώθηκε" ακριβώς δίπλα στο καρότσι του κουλουρτζή που βρίσκεται στο σημείο, αλλά και μια τουρίστρια που πρόλαβε τελευταία στιγμή να προστατευτεί.

Στο σημείο έφτασε δύναμη της Πυροσβεστικής και της ΕΛΑΣ, και συνεργείο του δήμου Αθηναίων απομάκρυνε το δέντρο.

Πηγή: thetoc.gr

