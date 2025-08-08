Χανιά: Ζητούσαν χρήματα για να μη γράψουν αρνητικά δυσφημιστικά σχόλια για κατάλυμα

Για εκβίαση, βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, άνδρας και γυναίκα, το βράδυ της Πέμπτης στα Χανιά.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες χθες, ο ιδιοκτήτης και η διαχειρίστρια επιχείρησης-τουριστικού καταλύματος κατήγγειλαν στο τοπικό Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας ότι το ζευγάρι που διέμεινε στο κατάλυμα, κατά την αποχώρησή του απαίτησε το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ για να μην προβεί σε αρνητικά δυσφημιστικά σχόλια στο διαδίκτυο.

Από αστυνομικούς οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση και οι δύο αλλοδαποί εντοπίστηκαν κατά τον χρόνο που παραλάμβαναν το χρηματικό ποσό σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τον χρόνο της σύλληψής τους, αρνήθηκαν να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους, αντιστάθηκαν και κατέγραφαν με κινητό τηλέφωνο τους αστυνομικούς.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων.

