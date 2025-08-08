Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Ελλάδα

Χανιά: Ζητούσαν χρήματα για να μη γράψουν αρνητικά δυσφημιστικά σχόλια για κατάλυμα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κατά τη σύλληψής τους, αρνήθηκαν να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους, αντιστάθηκαν και κατέγραφαν με κινητό τηλέφωνο τους αστυνομικούς

Για εκβίαση, βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, άνδρας και γυναίκα, το βράδυ της Πέμπτης στα Χανιά.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες χθες, ο ιδιοκτήτης και η διαχειρίστρια επιχείρησης-τουριστικού καταλύματος κατήγγειλαν στο τοπικό Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας ότι το ζευγάρι που διέμεινε στο κατάλυμα, κατά την αποχώρησή του απαίτησε το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ για να μην προβεί σε αρνητικά δυσφημιστικά σχόλια στο διαδίκτυο.

Από αστυνομικούς οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση και οι δύο αλλοδαποί εντοπίστηκαν κατά τον χρόνο που παραλάμβαναν το χρηματικό ποσό σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τον χρόνο της σύλληψής τους, αρνήθηκαν να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους, αντιστάθηκαν  και κατέγραφαν με κινητό τηλέφωνο τους αστυνομικούς.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων.

Naftemporiki.gr

Tags

ΕΛΛΑΔΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited