Γάζα: Ελληνικά αεροσκάφη έριξαν 8,5 τόνους τροφίμων - Μήνυμα Μητσοτάκη για τερματισμό των εχθροπραξιών

«Σήμερα το πρωί, δύο αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έκαναν ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής σε περιοχές της Γάζας», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Η επιχείρηση οργανώθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής και σκοπό είχε να στηρίξει τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων στην πολύπαθη περιοχή.

«Η Ελλάδα», πρόσθεσε, «θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την άμεση διακοπή των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση των ομήρων και την ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Είναι χρέος όλων μας να σταματήσει αμέσως ο ανθρώπινος πόνος».

Η Λευκωσία εκφράζει βαθύτατη ανησυχία για ανακοινωθείσα επέκταση επιχειρήσεων στη Γάζα

Στο μεταξύ, το κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε «βαθύτατη ανησυχία» για την ανακοινωθείσα επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο «θα επιτείνει τα δεινά των αμάχων και θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», το Υπουργείο Εξωτερικών επαναλαμβάνει την επιτακτική ανάγκη για άμεση κατάπαυση του πυρός, την άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων και την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας «σε μαζική κλίμακα» σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές αρχές.

Το Υπουργείο προσθέτει ότι «η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί και καμία τρομοκρατική οργάνωση δεν μπορεί ποτέ να έχει οποιονδήποτε ρόλο στη Γάζα. Το εδαφικό και δημογραφικό καθεστώς της Λωρίδας της Γάζας πρέπει να παραμείνει θεμελιωμένο στο διεθνές δίκαιο», τονίζει.

Το Υπουργείο επαναβεβαιώνει τη θέση της Κύπρου ότι η λύση δύο κρατών αποτελεί τη μόνιμη βιώσιμη οδό για διαρκή ειρήνη και ασφάλεια.

Ο Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Κατάρ

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί σήμερα με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στην Ισπανία για να συζητήσει ένα σχέδιο τερματισμού του πολέμου στη Γάζα και απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων, ανέφερε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο δημοσιογράφος του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios Μπάρακ Ραβίντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΚΥΠΕ