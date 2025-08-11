Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Σήμερα το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα – Η επιθυμία της οικογένειας

Η Λένα Σαμαρά πέθανε το βράδυ της Πέμπτης σε ηλικία 34 ετών. Άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο.

Η κηδεία της κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Λένα, θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 11 Αυγούστου στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, στις 13:00, όπως γνωστοποίησε ο κ. Σαμαράς με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανακοίνωση της οικογένειας του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για την ενίσχυση κοινωφελών φορέων

Η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά έκανε την εξής ανακοίνωση:

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.

Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν :

1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)

IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».

IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)»

ΑΠΕ- ΜΠΕ 

ΕΛΛΑΔΑ

