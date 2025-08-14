Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Ελλάδα: Η άφιξη του Crown Iris στο λιμάνι του Πειραιά - Εικόνες από τις συγκεντρώσεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν από νωρίς στο σημείο.

Ένταση επικράτησε το πρωί της Πέμπτης (14/8) στο λιμάνι του Πειραιά, όπου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πύλη Ε12, με αφορμή την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου “Crown Iris” που μετέφερε Ισραηλινούς τουρίστες.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν κοινωνικές και πολιτικές συλλογικότητες, εργατικά και ναυτεργατικά σωματεία, καθώς και φορείς του εργατικού κινήματος, με κεντρικό αίτημα την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν από νωρίς στο σημείο, προκαλώντας αντιδράσεις. Το ΚΚΕ, μέσω του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Θανάση Παφίλη, διαμαρτυρήθηκε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για την παρουσία τους, κάνοντας λόγο για προσπάθεια παρεμπόδισης της συγκέντρωσης αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό.

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, οι συγκεντρωμένοι ανάρτησαν πανό, άναψαν καπνογόνα στα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας και φώναξαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Παράλληλα, πραγματοποίησαν πορεία προς το Λιμεναρχείο, όπου έγραψαν με κόκκινη μπογιά το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και πέταξαν κεσεδάκια με τζατζίκι ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Οι διαδηλωτές υπογράμμισαν ότι δεν αποδέχονται την Ελλάδα ως «χώρα ανάπαυσης για εγκληματίες πολέμου» και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

Πηγή: lifo.gr

