Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Ελλάδα

Πάτρα - Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην περιοχή των Συχαινών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε ετοιμότητα μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σε ύφεση και μάλιστα χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά στην περιοχή των Συχαινών της Πάτρας, ενώ οι άνεμοι που πνέουν είναι ασθενείς. Πάντως, καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας επιχειρούσαν συνεχώς ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής μαζί με τα πεζοπόρα τμήματα, με σκοπό να αντιμετωπίζουν τις όποιες αναζωπυρώσεις από μικρές εστίες φωτιάς.

Η μεγαλύτερη αναζωπύρωση σημειώθηκε αργά το απόγεμα της Πέμπτης σε μία χαράδρα στην περιοχή του Μπάλα, αλλά ελέγχθηκε άμεσα από τα εναέρια και τα επίγεια μέσα πυρόσβεσης.

Σήμερα, με το πρώτο φως της ημέρας, ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο ξεκίνησε τις ρίψεις νερού, για την διαβροχή καμένων εκτάσεων όπου θα μπορούσαν να εκδηλωθούν αναζωπυρώσεις.

Παράλληλα, είναι σε ετοιμότητα μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής που αποτελούνται από 256 πυροσβέστες με 11 πεζοπόρα τμήματα και 51 οχήματα, ενώ αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν περιπολίες στην περιοχή.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣΕΛΛΑΔΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited