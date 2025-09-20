Ελλάδα: Πάνω από 350 εκατ. ευρώ οι ζημιές από την ευλογιά των προβάτων στο 14μηνο

Σε περισσότερα από 350 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται οι απώλειες από την ευλογιά στα αιγοπρόβατα, που εδώ και 14 μήνες έχει οδηγήσει στον αποδεκατισμό κοπαδιών σε όλη την επικράτεια, απειλώντας πλέον ευθέως την επιβίωση χιλιάδων κτηνοτρόφων.

Αυτό επισημαίνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), Δημήτρης Μόσχος, υπογραμμίζοντας ότι το ζωικό κεφάλαιο συρρικνώνεται επικίνδυνα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ήδη περισσότερα από 300.000 ζώα έχουν χαθεί μόνο από την ευλογιά ενώ, σε συνδυασμό με τις απώλειες από άλλες ζωονόσους, το μέλλον του κλάδου μοιάζει δυσοίωνο.

«Η ελληνική κτηνοτροφία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού. Οι καθυστερήσεις στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων ενδέχεται να οδηγήσουν σε απώλειες που δεν θα είναι πλέον αναστρέψιμες. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν δράση τώρα, πριν να είναι πολύ αργά», υπογραμμίζει ο ίδιος εμφατικά.

Σε 410.000 ανέρχονται τα χαμένα ζώα από ζωονόσους

«Η κτηνοτροφία δεν βρίσκεται πια σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Έχει ήδη αρχίσει να καταρρέει και η κατάρρευση επιταχύνεται», τονίζει ο ίδιος και επισημαίνει ότι ο κλάδος, τα τελευταία χρόνια, δέχεται πολλαπλά χτυπήματα και «η κρίση δεν φαίνεται να έχει τέλος».

Όπως εξηγεί, πέρα από την ευλογιά, η ελληνική κτηνοτροφία δέχεται ταυτόχρονα πιέσεις και από άλλες ζωονόσους: 80.000 ζώα χάθηκαν το καλοκαίρι του 2024 από την πανώλη των μικρών μηρυκαστικών, ενώ άλλες 30.000 απώλειες οφείλονται στον καταρροϊκό πυρετό, που, όπως λέει ο πρόεδρος του ΣΕΚ, δεν καταγράφεται επισήμως και έχει εξελιχθεί σε ενδημική νόσο.

Μάλιστα, ειδικά για τον καταρροϊκό πυρετό, αναφέρει ότι «οι κτηνοτρόφοι κάνουν μόνοι τους τους εμβολιασμούς για να προστατέψουν τα κοπάδια τους», σημειώνει, υποστηρίζοντας πως «κανείς δεν έρχεται να μας βοηθήσει».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΚ, το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο υπολογίζεται σήμερα σε έξι εκατομμύρια, ενώ το αρμόδιο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) το εκτιμά μεταξύ επτά και οκτώ εκατομμυρίων.

Πού εντοπίζονται τα νέα κρούσματα

Η Θράκη και η Θεσσαλία παραμένουν τα μεγαλύτερα «θύματα» της ευλογιάς, ωστόσο σύμφωνα με τον κ. Μόσχο, η κατάσταση επιδεινώνεται και στη Δυτική Ελλάδα, με την Αχαΐα να βρίσκεται πλέον σε σοβαρό κίνδυνο.

Την ίδια ώρα, νέα κρούσματα καταγράφονται σε Σέρρες, Κατερίνη, Ημαθία και Θεσσαλονίκη, ενώ διάσπαρτες εστίες εντοπίζονται σε ολόκληρη τη χώρα, με τις αρμόδιες αρχές να καταβάλλουν προσπάθειες για περιορισμό της εξάπλωσης.

Ο εμβολιασμός διχάζει: Ο κλάδος ζητά λύσεις

Για τους Έλληνες κτηνοτρόφους, όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μόσχος, η λύση είναι μία: ο εμβολιασμός του ζωικού κεφαλαίου.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, το αρμόδιο υπουργείο αρνείται να προχωρήσει, επικαλούμενο πιθανές επιπτώσεις στις εξαγωγές φέτας, οι οποίες αποτιμώνται στα 78 εκατ. ευρώ.

Ο πρόεδρος του ΣΕΚ τονίζει, όμως, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι δεν τίθεται θέμα δημόσιας υγείας, αρκεί τα προϊόντα να είναι παστεριωμένα.

“Δεν μπορεί να κινδυνεύει ολόκληρος ο πρωτογενής τομέας για τις εξαγωγές φέτας. Η Ε.Ε. έχει ήδη ξεκαθαρίσει πως τα παστεριωμένα προϊόντα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα”, υπογραμμίζει ο κ. Μόσχος.

Παρέμβαση Βρυξελλών: “Εξετάστε σοβαρά τον εμβολιασμό”

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΚ, τον Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επίσημη προειδοποίηση προς την ελληνική κυβέρνηση, αναφέροντας ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται δεν αποδίδουν και καλώντας τη χώρα να αυστηροποιήσει τις διαδικασίες ελέγχου και να εξετάσει σοβαρά τον καθολικό εμβολιασμό.

Σύμφωνα με τον κ. Μόσχο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υγείας και Καλής Μεταχείρισης των Ζώων έχει ήδη διαθέσιμες 500.000 δόσεις εμβολίου και στις 9 Σεπτεμβρίου φέτος, προκήρυξε νέο διαγωνισμό για προμήθεια 4 εκατ. επιπλέον δόσεων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των κρατών-μελών.

Το μήνυμα του ΣΕΚ είναι σαφές και όπως λέει εμφατικά ο πρόεδρος του φορεά, “χρειάζονται άμεσες πολιτικές αποφάσεις, ρεαλιστικά μέτρα και θάρρος, αλλιώς η ελληνική κτηνοτροφία κινδυνεύει να μην ανακάμψει ποτέ από το σοκ των τελευταίων ετών”.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε διαβεβαιώσει σε πρόσφατο ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Σπύρος Κρήτας, η ευλογιά που πλήττει αυτή τη στιγμή τα πρόβατα δεν συνιστά καμία απειλή για τη δημόσια υγεία.

«Ο ιός δεν προσβάλλει τον άνθρωπο, ούτε παραμένει στο γάλα ή το κρέας των άρρωστων ζώων», είχε επισημάνει εμφατικά, ξεκαθαρίζοντας ότι οι «υποδοχείς» που διαθέτει το ανθρώπινο σώμα δεν «ταιριάζουν» με τον ιό, άρα δεν υπάρχει τρόπος να μολυνθεί ο άνθρωπος.

Η ευλογιά είναι ένα ιδιαιτέρως μεταδοτικό αλλά αποκλειστικά ζωικό νόσημα, με σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στην κτηνοτροφία, όχι όμως στη δημόσια υγεία, σημειώνει.

