Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ελλάδα

Η Ελλάδα «δεν ετεροκαθορίζεται» λέει ο Μαρινάκης για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τη θέση ότι η Ελλάδα δεν ετεροκαθορίζεται εξέφρασε ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν το απόγευμα της Τρίτης.

Ο Έλληνας κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων αναφορικά με τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο αλλά και αυτήν του Ερντογάν με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ είπε ότι «η Ελλάδα δεν καθορίζει τις προτεραιότητές της ετεροκαθοριζόμενη».

«Η αναφορά Τραμπ στα F-35 περιορίζεται στη συνέχιση των σχετικών συνομιλιών από τότε που αποβλήθηκε η Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35 πριν από 6 χρόνια. Εμείς πριν από 6 χρόνια ήμασταν εκτός F-16 και F-35 και η γείτονα ήταν στα δύο. Σήμερα έχουμε ολοκληρώσει πρώτη αναβάθμιση των F-16 και είμαστε μέσα στα F-35. Δεν μπορούμε να επιβάλουμε σε άλλες χώρες τις πωλήσεις εξοπλιστικών. Η Ελλάδα έχει ψηλώσει πλέον ουσιαστικά από το 2019» κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.

Παράλληλα, είπε ότι η παρούσα Κυβέρνηση έχει επιλέξει να μεγαλώσει ουσιαστικά την Ελλάδα με πολιτικές που παράγουν αποτέλεσμα και πρόσθεσε ότι έχει επιλέξει τον διάλογο με την Τουρκία, όχι μια «συγκρουσιακή λογική ψευτοπατριωτισμού που κονταίνει την Ελλάδα», χωρίς να βάζει στη συζήτηση θέματα κυριαρχίας και κόκκινων γραμμών.

ΚΥΠΕ

Tags

ΕΛΛΑΔΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited