Η Ελλάδα «δεν ετεροκαθορίζεται» λέει ο Μαρινάκης για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν

Τη θέση ότι η Ελλάδα δεν ετεροκαθορίζεται εξέφρασε ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν το απόγευμα της Τρίτης.

Ο Έλληνας κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων αναφορικά με τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο αλλά και αυτήν του Ερντογάν με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ είπε ότι «η Ελλάδα δεν καθορίζει τις προτεραιότητές της ετεροκαθοριζόμενη».

«Η αναφορά Τραμπ στα F-35 περιορίζεται στη συνέχιση των σχετικών συνομιλιών από τότε που αποβλήθηκε η Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35 πριν από 6 χρόνια. Εμείς πριν από 6 χρόνια ήμασταν εκτός F-16 και F-35 και η γείτονα ήταν στα δύο. Σήμερα έχουμε ολοκληρώσει πρώτη αναβάθμιση των F-16 και είμαστε μέσα στα F-35. Δεν μπορούμε να επιβάλουμε σε άλλες χώρες τις πωλήσεις εξοπλιστικών. Η Ελλάδα έχει ψηλώσει πλέον ουσιαστικά από το 2019» κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.

Παράλληλα, είπε ότι η παρούσα Κυβέρνηση έχει επιλέξει να μεγαλώσει ουσιαστικά την Ελλάδα με πολιτικές που παράγουν αποτέλεσμα και πρόσθεσε ότι έχει επιλέξει τον διάλογο με την Τουρκία, όχι μια «συγκρουσιακή λογική ψευτοπατριωτισμού που κονταίνει την Ελλάδα», χωρίς να βάζει στη συζήτηση θέματα κυριαρχίας και κόκκινων γραμμών.

ΚΥΠΕ