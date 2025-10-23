Οι Ρομά στην Ελλάδα κάνουν viral βίντεο στο TikTok, λέει η Le Monde -Ανεβάζουν τραγούδια, γάμους, γλέντια

Νέοι Ρομά στην Ελλάδα «κάνουν χαμό» στο TikTok, αποτυπώνοντας με περηφάνια στοιχεία της κουλτούρας τους και η γαλλική εφημερίδα Le Monde μίλησε με εκπροσώπους της κοινότητας.

Τσιγγάνικα τραγούδια χαράς, γάμοι με κιτς διακόσμηση, γλέντια μέχρι το πρωί είναι μερικές μόνο από τις θεματικές που αποτυπώνουν οι Έλληνες Ρομά δημιουργοί περιεχομένου στο TikTok. «Ο Stef Tony, ένας Ρομά καλλιτέχνης από το Μενίδι, στα προάστια της Αθήνας, κάνει εμφανίσεις σε καταυλισμούς Ρομά ή προωθεί τραγουδιστές από την κοινότητά του», γράφει η ανταποκρίτρια της Le Monde στην Αθήνα, Μαρίνα Ράφενμπεργκ.

Ο μουσικός Στάθης Ξένος «ρίχνει» το TikTok με το κομμάτι «Είμαι Ρομά, μια τσιγγάνα μου έχει πάρει τα μυαλά», με χιλιάδες χρήστες να το διασκευάζουν ή να το μοιράζονται.

Υπάρχει επίσης ο ιδιοκτήτης ενός καταστήματος που διαφημίζει τα προϊόντα του στη γλώσσα Ρομά, τα βίντεο της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου όπου τα ζευγάρια συναγωνίζονται ποιος άντρας έχει γεμίσει τη σύζυγό του με περισσότερα δώρα και μια πωλήτρια νυφικών που συμβουλεύει νύφες Ρομά επειδή, όπως λέει, συχνά υφίστανται διακρίσεις σε «συμβατικά» καταστήματα.

Εκπαιδευτικός: Οι νέοι Ρομά έχουν TikTok γιατί δεν χρειάζεται να γράφουν

Ο Σπύρος Μπάκας, εκπαιδευτικός που συμμετέχει στο Δίκτυο Νέων Ελλήνων Ρομά και εργάζεται με παιδιά στη βόρεια Ελλάδα, διαβεβαιώνει στο γαλλικό μέσο πως «όλοι οι έφηβοι Ρομά έχουν TikTok».

«Για πολλούς, είναι το μόνο μέσο έκφρασης και εκπροσώπησης, επειδή τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης σπάνια μιλούν για την κοινότητά μας, μόνο αν είναι για κακό. Σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρέπει να μπορείς να γράφεις, και πολλοί δεν μπορούν να το κάνουν επειδή δεν παρακολουθούν τα σχολικά προγράμματα», εξηγεί ο Μπάκας.

«Τα τελευταία χρόνια, πολλές από τις αναρτήσεις έχουν επικεντρωθεί σε θετικές πτυχές της κουλτούρας των Ρομά, στη δική μας οπτική για τη γιορτή, στη μουσική μας και τα τεράστια γλέντια μας όπως οι γάμοι. Αυτή η παρουσία στο TikTok μπορεί να έχει βοηθήσει στο να γίνει γνωστή η κουλτούρα των Ρομά στο ελληνικό κοινό, αλλά έχει επίσης προκαλέσει ρατσιστικά σχόλια και δεν έχει καταρρίψει ορισμένα στερεότυπα», λέει ο Παύλος Ραπατσάκος, εκπρόσωπος του Δικτύου Νέων Ελλήνων Ρομά.

Μια καινούρια περηφάνια για τους νέους Ρομά

Ο ίδιος είναι απόφοιτος της σχολής Καλών Τεχνών και παρατηρεί πως ακόμη και αν τα μηνύματα που εκπέμπονται δεν είναι πολιτικά, η προσέγγιση είναι θετική. «Όταν κάποιοι Ρομά πετυχαίνουν και γίνονται γιατροί ή δικηγόροι, δεν θέλουν να πουν ότι προέρχονται από την κοινότητα των Ρομά. Αυτή η αποσιώπηση της ταυτότητάς μας κινδυνεύει να την εξαφανίσει… Έτσι, αυτά τα βίντεο, ακόμη και αν δεν είναι σοβαρά, αποτελούν ένδειξη μιας καινούριας περηφάνιας για ορισμένους νέους Ρομά».

Ο κ. Μπάκας σημειώνει επίσης ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί μηνύματα που παραπέμπουν σε ακτιβισμό, όπως αυτό που μεταφέρει η Agapi Sefee. «Είμαι Τσιγγάνα και πληρώνω τον λογαριασμό του ηλεκτρικού. Είμαι Ρομά και, φυσικά, βιώνω πολύ ρατσισμό. Είμαι Τσιγγάνα και, φυσικά, έχω όνειρα και θέλω να πετύχω στη ζωή», λέει η νεαρή δημιουργός περιεχομένου σε ένα βίντεο που συγκέντρωσε περισσότερα απο 95.000 likes.

Ένας άλλος Ρομά χρήστης του TikTok, ο Παναγιώτης Μελέτης, εξηγεί γιατί δεν πρέπει να λες σε έναν Τσιγγάνο ότι δεν είναι Έλληνας. Οι Ρομά υπάρχουν στην Ελλάδα από τα βυζαντινά χρόνια, αλλά μόλις το 1978 χορηγήθηκε σε Ρομά η ελληνική υπηκοότητα. Έκτοτε, λαμβάνουν ελληνικά έγγραφα με τη γέννησή τους. «Παρόλα αυτά, εξακολουθούμε να θεωρούμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Δεν υπάρχει πραγματική πολιτική ένταξης και εκπαίδευσης για τα παιδιά Ρομά που πρέπει να αγωνίζονται καθημερινά για να επιβιώσουν σε καταυλισμούς μερικές φορές χωρίς νερό ή ηλεκτρικό ρεύμα», σημειώνει ο κ. Ραπατσάκος.

Πολύ νέοι, σχεδόν όλοι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο

Με αναφορά στην έκθεση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, που δημοσιεύθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου, η Le Monde σημειώνει πως η κοινότητα των Ρομά στην Ελλάδα αριθμεί περισσότερα από 116.000 μέλη, τα οποία βρίσκονται κυρίως στα προάστια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Περίπου το 33% αυτών είναι αναλφάβητοι και μόνο το 4% έχει ολοκληρώσει το λύκειο, σύμφωνα με τη μελέτη. Ο πληθυσμός αυτός, πολύ νέος κατά μέσο όρο, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό συνδεδεμένος στο διαδίκτυο, γεγονός που εξηγεί την επιτυχία του TikTok. Το 47% είναι μεταξύ 20 και 39 ετών, το 36% είναι κάτω των 18 ετών (σε σύγκριση με το 18% για τον υπόλοιπο ελληνικό πληθυσμό) ενώ το 98% έχει κινητό τηλέφωνο.

