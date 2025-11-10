Χιλιάδες Τούρκοι επισκέπτες στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο θανάτου του Κεμάλ

Χιλιάδες Τούρκοι εκδρομείς βρίσκονται σήμερα τη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την 87η επέτειο, από το θάνατο του Κεμάλ Ατατούρκ.

Δεκάδες τουριστικά λεωφορεία έχουν φτάσει στην πόλη και οι Τούρκοι επισκέπτες δίνουν το «παρών» στην τελετή μνήμης στο σπίτι όπου γεννήθηκε ο ηγέτης της χώρας τους και στεγάζεται το προξενείο της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη, το οποίο και παράμεινε κλειστό από τις 4 Δεκεμβρίου για λόγους ανακαίνισης.

Όπως είναι λογικό, έχουν ενισχυθεί τα μέτρα ασφαλείας από την Ελληνική Αστυνομία, με αυξημένες περιπολίες και ρυθμίσεις κυκλοφορίας στους γύρω δρόμους.

Ιδιοκτήτης καταστήματος στην περιοχή του τουρκικού προξενείου, μιλώντας στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Μέρα με Χρώμα» τόνισε πως υπολογίζεται ότι έχει έρθει 3-4.000 κόσμος. «Γενικότερα όλο το Σαββατοκύριακο είχαμε κόσμο, από την Παρασκευή το απόγευμα και η κίνηση θα κορυφωθεί την άλλη Κυριακή γιατί αυτή την εβδομάδα είναι κλειστά τα σχολεία στην Τουρκία και περιμένουμε αρκετά γκρουπ με παιδιά δημοτικού και γυμνασίου», σημείωσε αρχικά και επισήμανε ότι το 2026 αναμένονται 400-500.000 επισκέπτες στο συγκεκριμένο σημείο.

ertnews.gr