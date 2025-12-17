Η γαλλική Αστυνομία αναζητεί τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά μετά την καταγγελία για ξυλοδαρμό

Ο Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς αναζητείται από την αστυνομία για να συλληφθεί με τη διαδικασία του αυτοφώρου, μετά από καταγγελία και μήνυση που κατέθεσε στην αστυνομική διεύθυνση Αλσατίας, Στρασβούργου, ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος, ανταποκριτής της ελληνικής ειδησεογραφικής ιστοσελίδας News24/7, για επίθεση που δέχθηκε έξω από μπαρ της πόλης.

Σύμφωνα με τον Γιαννόπουλο, ο οποίος βρισκόταν σε αποστολή με Έλληνες δημοσιογράφους στη Γαλλική πόλη για λόγους δημοσιογραφικής κάλυψης της Ολομέλειας, ο Παππάς τον χτύπησε δύο φορές στο κεφάλι από πίσω, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω, ενώ προηγουμένως τον είχε προκαλέσει να «λογαριαστούν» έξω από το μπαρ. Το περιστατικό συνέβη εχθές, την Τρίτη το βράδυ.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος έθεσε εκτός ευρωομάδας τον Νίκο Παππά μετά από τη δημοσιοποίηση της καταγγελίας του δημοσιογράφου. Παράλληλα, αιτείται άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Για την απόφαση του ο Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, Ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη, ως επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Αρβανίτης, αφού επικοινώνησε αρχικά με τον Ευρωβουλευτή και στη συνέχεια με την Αθήνα για να ενημερώσει τον Πρόεδρο του κόμματος για το βίαιο περιστατικό. Υπό την ιδιότητά του ως αντιπρόεδρος της Left ενημέρωσε το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, η οποία και αναμένεται τον να τον διαγράψει και να του πάρει τόσο όλα τα βουλευτικά προνόμια, όσο και τους νομοθετικούς φακέλους που του έχουν ανατεθεί.

«Η [Ευρωομάδα της] Αριστεράς ενημερώθηκε αμέσως από τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με αναφορές για συμπλοκή τη νύχτα της 16ης Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο, στην οποία συμμετείχε ένας Ευρωβουλευτής της ομάδας μας», αναφέρεται σε ανακοίνωη τη ευρωομάδας.

Προστίθεται ότι «λαμβάνουμε εξαιρετικά σοβαρά υπόψη τους ισχυρισμούς για βία και γνωρίζουμε ότι το μέλος έχει αποβληθεί από την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ξεκινήσει επίσημη διαδικασία με το γραφείο της Αριστεράς για να ληφθεί τελική απόφαση σχετικά με τη θέση του εν λόγω ευρωβουλευτή στην ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χειροδικία δεν καλύπτεται απο την βουλευτική ασυλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ αποτελεί και αυτόφωτο αδίκημα. Αυτό σημαίνει ότι ο Ευρωβουλευτής μπορεί ακόμη και να συλληφθεί.

Η ελληνική κυβέρνηση, μέσω εκπροσώπου της, Παύλου Μαρινάκη, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «χθες το βράδυ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, αφού τον έβρισε χυδαία. Το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων απαξιωτικών και επιθετικών συμπεριφορών του εν λόγω Ευρωβουλευτή, με πολλά διαφορετικά θύματα, για τις οποίες το κόμμα του ακολούθησε την τακτική της αποσιώπησης και της πολιτικής κάλυψης».

Προσθέτει ότι «έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει. Τώρα, όμως, είναι αργά για… δάκρυα. Όπως και να έχει, το γεγονός ότι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κρατούσαν στο κόμμα τους έναν άνθρωπο με τέτοιες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, είναι ακόμα μια απόδειξη ότι αυτοί που παριστάνουν τους ιεροκήρυκες της ηθικής και τους τιμητές του κράτους δικαίου είναι στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι υποκριτές».

«Ενημερώνω άπαντες ότι είμαι καλά. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Στους συναδέλφους που με αναζητούν για μία δήλωση ή μία σύνδεση: Δεν θα βγω πουθενά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους», δήλωσε ο Γιαννόπουλος με ανάρτηση του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ