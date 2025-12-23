H Κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς, λέει ο Μητσοτάκης για αγρότες

Τη θέση ότι η Κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς, εξέφρασε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις, μιλώντας για άρνηση της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας να προσέλθει σε διάλογο.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την τοποθέτησή του στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο για το 2025, ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε τη συνέχιση των αγροτικών κινητοποιήσεων σε κομβικές οδικές αρτηρίες και διόδια, την ώρα που ξεκινά η έξοδος των πολιτών για τα Χριστούγεννα, λέγοντας ότι «οι συμπολίτες μας δεν πρέπει να ταλαιπωρηθούν, ούτε να ρισκάρουν κανένα τροχαίο».

Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε ότι «τον πρώτο λόγο τον έχει η Τροχαία», ενώ έκανε λόγο για ευθύνη όλων απέναντι στην κοινωνία και τους πολίτες, οι οποίοι, όπως είπε, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην έξοδό τους για τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Παράλληλα, προσάπτοντας στους αγρότες άρνηση να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου, υπογράμμισε ότι «σε όσους προτιμούν το παράδοξο να διεκδικούν και να μη συζητούν, απαντάμε ότι η Κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς».

«Δεν θα μεροληπτούμε υπέρ μιας κοινωνικής ομάδας έναντι άλλων», συμπλήρωσε, παραδεχόμενος ταυτόχρονα ότι πολλά από τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια και η Κυβέρνηση προσπαθεί να τα υλοποιήσει.

Ως προς το περιεχόμενο των αγροτικών διεκδικήσεων, ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι την προσεχή εβδομάδα, παρά τις καθυστερήσεις που υπήρξαν, θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές ύψους 3,8 δισ. ευρώ.

Υποστήριξε ότι εκ των 27 αιτημάτων των αγροτών, τα 20 έχουν επιλυθεί ή μπορούν να συζητηθούν, ενώ διαβεβαίωσε ότι πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να συσταθεί μια διακομματική επιτροπή στη Βουλή για τις προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα.

Ως προς τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων –ρύθμιση στην οποία αντιδρούν οι ομάδες των αγροτών– ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια μεταρρύθμιση που διασφαλίζει έναν γρήγορο και δίκαιο τρόπο αποζημιώσεων.

«Μόνο η παράταξή μας στήριξε στη Βουλή αυτήν τη μεταρρύθμιση», επισήμανε ο ίδιος, κάνοντας λόγο για μια μεταρρύθμιση που ήταν μονόδρομος για τη διαφάνεια στο σύστημα των επιδοτήσεων.

