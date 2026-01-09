Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Καρυστιανού: Δεν θα ανακοινώσω κόμμα στην επέτειο των Τεμπών

Τις φήμες που την ήθελαν να ανακοινώνει τον νέο πολιτικό φορέα ανήμερα της τραγικής επετείου του δυστυχήματος του Τεμπών διέψευσε η Μαρία Καρυστιανού.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών της τραγωδίας στα Τέμπη σε δηλώσεις της έξω από το δικαστικό μέγαρο Λάρισας, όπου διεξάγεται η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό με τις αμαξοστοιχίες.

«Αν είναι δυνατόν, αυτό είναι τραγικό» ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Καρυστιανού, ενώ σε ερώτηση για το αν θα παραιτηθεί από την προεδρία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απάντησε πως περιμένει να της ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσει. «Αλληλεπιδρούμε συνεχώς με mail. Τον Μάρτιο έτσι κι άλλιως λήγει η θητεία. Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως».

Ανέφερε επίσης πως προσπαθούν να παρουσιάσουν τους συγγενείς σε διαφορετικές πλευρές, κάτι που κατα την ίδια δεν ισχύει. «Παραμένουμε ενωμένοι και θα δίνουμε το παρόν σε κάθε δίκη» ανέφερε μεταξύ άλλων η κα Καρυστιανού.

«Προσπαθούν να μας παρουσιάσουν σε διαφορετικές πλευρές. Το κόμμα είναι διαφορετικό, είναι ένας άλλος δρόμος, εγώ θεωρώ ότι μπορεί να οδηγήσει στη δικαίωση των παιδιών. Παραμένουμε ενωμένοι και θα δίνουμε το παρών σε κάθε δίκη...»

Σε άλλο σημείο τόνισε πως «Για πρώτη φορά στην μεταπολιτευτική περίοδο, κυβέρνηση και σχεδόν όλη η αντιπολίτευση είναι μία γροθιά απέναντι σε ένα γονέα και σε ένα κίνημα πολιτών κατά της διαφθοράς».

Πηγή: iefimerida.gr

