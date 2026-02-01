Σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας στην Ελλάδα: Σε συναγερμό η Θεσσαλία – Πώς επηρεάζεται η χώρα τις επόμενες ώρες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται σήμερα Κυριακή η κακοκαιρία που πλήττει μεγάλο μέρος της Ελλάδας, με έντονες βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Η κακοκαιρία χαρακτηρίζεται όχι μόνο από έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, αλλά και από παρατεταμένη διάρκεια φαινομένων, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία.

Η Αττική έχει δεχθεί από τα ξημερώματα το πρώτο κύμα κακοκαιρίας, με δυνατές βροχές και ισχυρούς ανέμους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί σοβαρά περιστατικά στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η ισχυρή βροχόπτωση που εκδηλώθηκε στη Γλυφάδα οδήγησε στη λήψη προληπτικών μέτρων από τις αρμόδιες αρχές, με την τοποθέτηση οδοφραγμάτων σε σημεία του οδικού δικτύου. Η κυκλοφορία διεξάγεται με περιορισμούς, ενώ οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς τα φαινόμενα παρουσιάζουν κατά διαστήματα ένταση.

Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας με πολλές περιοχές να αντιμετωπίζουν προβλήματα – Βροχές και πλημμυρικός κίνδυνος σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία και Μακεδονία #OPENnews

Ρεπορτάζ: Μαρία Σιαμπάνου pic.twitter.com/PoAh2FQJKr — OPEN News (@OpenNewsGr) February 1, 2026

Επί ποδός βρίσκεται όλος ο μηχανισμός του δήμου από τις πρώτες πρωινές ώρες στις περιοχές κινδύνου ήδη από τις 3 τα ξημερώματα. Τα μέτρα αφορούν κυρίως κατοικίες και δρόμους που είχαν πληγεί στην προηγούμενη κακοκαιρία.

Σημειώνεται ότι οι κάτοικοι των Νοτίων Προαστίων προσπαθούν εδώ και περίπου 10 μέρες να καθαρίσουν σπίτια και οχήματα που είχαν βυθιστεί στη λάσπη από τα προηγούμενα έντονα καιρικά φαινόμενα.





Προβλήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας

Στα παράλια της Λάρισας οι δυνατές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν οδηγήσει σε συσσώρευση νερών σε κεντρικούς δρόμους, με τις αρχές να απευθύνουν προειδοποιήσεις για προσεκτική οδήγηση.

οι δυνατές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν οδηγήσει σε συσσώρευση νερών σε κεντρικούς δρόμους, με τις αρχές να απευθύνουν προειδοποιήσεις για προσεκτική οδήγηση. Στη Μεσσηνία έντονη βροχόπτωση και φερτά υλικά έχουν καλύψει τμήματα του οδικού δικτύου στην περιοχή Πήδημα–Αρφαρά, προκαλώντας διακοπές κυκλοφορίας και δυσκολίες στη μετακίνηση.

έντονη βροχόπτωση και φερτά υλικά έχουν καλύψει τμήματα του οδικού δικτύου στην περιοχή Πήδημα–Αρφαρά, προκαλώντας διακοπές κυκλοφορίας και δυσκολίες στη μετακίνηση. Ισχυροί άνεμοι πλήττουν και την Κεντρική Μακεδονία, με φαινόμενα θυελλωδών ριπών να επηρεάζουν ακόμα και το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.

Λάρισα: Συσσώρευση υδάτων σε δρόμους

Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα στον Αγιόκαμπο Λάρισας, με τον παραλιακό δρόμο να έχει διακοπή κυκλοφορίας και τα ρέματα της περιοχής να υπερχειλίζουν. Προβλήματα έχουν σημειωθεί σε σπίτια, επιχειρήσεις και δρόμους, ενώ οι κάτοικοι προσπαθούν να καθαρίσουν αυλές, οχήματα και υποδομές από φερτά υλικά, λάσπες και νερά.

Στην παραλία μήκους περίπου 13 χιλιομέτρων, από τον Αγιόκαμπο μέχρι τη Βελίκα, καταγράφονται κορμοί δέντρων, μεγάλα κλαδιά και άλλα φερτά υλικά, ενώ η υπερχείλιση των χειμάρρων έχει προκαλέσει ζημιές στις κατοικίες που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού.

Παρά τις καταστροφές, δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά περιστατικά τραυματισμών, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν νέα προβλήματα.

Κεντρική Μακεδονία: Ισχυροί άνεμοι και έντονα φαινόμενα

Η κακοκαιρία επηρεάζει και περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, με ισχυρούς ανέμους και κατά τόπους έντονες βροχοπτώσεις. Οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις, ενώ οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά σε περιοχές με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης προβλημάτων.

Θεσσαλονίκη: Έπεσαν χιόνια, επί ποδός αλατιέρες και εκχιονιστικά

Στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης επικρατούν ισχυροί άνεμοι, με θυελλώδεις ριπές να γίνονται αισθητές σε αρκετές περιοχές της πόλης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά περιστατικά, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των φαινομένων.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας τεράστιας τέντας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η οποία ξηλώθηκε από ταράτσα πολυκατοικίας, στην κυριολεξία «απογειώθηκε» και «προσγειώθηκε» στη μέση δρόμου, προκαλώντας φθορές σε δύο οχήματα, ενώ από καθαρή τύχη δεν υπάρχει μέχρι στιγμής πληροφόρηση για κάποιο τραυματισμό ατόμου.

Εγνατια οδος κάθετος άξονας Σερρών-Θεσσαλονικης Σερρών στο ύψος του Λαχανά



Βίντεο : Θωμάς Παπαδόπουλος pic.twitter.com/IN8OksJbh0 — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) February 1, 2026

Ισχυρή χιονόπτωση πλήττει από το μεσημέρι του Σαββάτου τον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, με τον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη να έχει θέσει σε πλήρη ετοιμότητα τα εκχιονιστικά μηχανήματα και τις αλατιέρες για την ασφαλή κυκλοφορία. Μέχρι στιγμής, το οδικό δίκτυο παραμένει ανοιχτό, ενώ δεν έχουν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα.

Εκτός του Χορτιάτη, χιονοπτώσεις σημειώθηκαν και σε άλλες ορεινές περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπως:

Ωραιόκαστρο

Πανόραμα

Φίλυρο

Στην ορεινή Χαλκιδική, χιονίζει στον Ταξιάρχη και στο δάσος του Χολομώντα. Επιπλέον, χιόνια καταγράφηκαν στο Σέλι Ημαθίας και στον δρόμο προς το Καϊμακτσαλάν.

Μεσσηνία: Προβλήματα στο οδικό δίκτυο από φερτά υλικά

Στη Μεσσηνία, οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν μεταφορά φερτών υλικών σε τμήματα του οδικού δικτύου, κυρίως στην περιοχή Πήδημα – Αρφαρά. Σε ορισμένα σημεία χρειάστηκε η παρέμβαση συνεργείων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με αυξημένη προσοχή.

Πάρος: Μικρής έκτασης προβλήματα από την κακοκαιρία

Μικρής έκτασης προβλήματα από την κακοκαιρία σημειώθηκαν και στην Πάρο.

Στην Παροικιά, στην περιοχή της Ζωοδόχου Πηγής, τα σοκάκια πλημμύρισαν, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές. Στο σημείο έσπευσαν ένα κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Πάρου και η ΔΕΔΥΑΠ για την άντληση των υδάτων.

Μικροπροβλήματα από την κακοκαιρία στην Σάμο

Μικροπροβλήματα έχει δημιουργήσει η κακοκαιρία, που πέρασε πριν από λίγη ώρα από τη Σάμο.

Μέχρι στιγμής υπήρξαν κάποιες μικρές κατολισθήσεις στην περιοχή της Τσαμαδού. Η θάλασσα στον παραλιακό δρόμο σε ορισμένα σημεία βγήκε στην στεριά, ενώ στο Πυθαγόρειο, λόγω των ισχυρών νοτιάδων, η θάλασσα έφτασε στον παραλιακό δρόμο· ακόμη, στο στρατόπεδο του Ηραίου στην περιοχή του Άη Γιώργη, φούσκωσε το ρέμα με αποτέλεσμα προληπτικά να ζητηθεί από την πυροσβεστική να κλείσει το σημείο του δρόμου.

Σέρρες: Απεγκλωβίστηκαν οι οδηγοί που παγιδεύτηκαν από την έντονη χιονόπτωση στον Λαϊλιά

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο απεγκλωβισμός των οδηγών από τον Λαϊλιά.

Νωρίτερα, εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και δυνάμεις της πυροσβεστικής, με τρία οχήματα, έξι άντρες, ένα όχημα της ΕΜΟΔΕ με 6 πυροσβέστες και επικεφαλής τον διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Σερρών, Πύραρχο Πρόδρομο Καλαϊτζίδη, αλλά και τρία οχήματα της Αστυνομίας, βρίσκονταν στον δρόμο Σερρών – Λαϊλιά και βοηθούσαν οδηγούς αυτοκινήτων να κατεβάσουν τα οχήματα τους από το βουνό, όπου η έντονη χιονόπτωση συνεχίζεται και ανάγκασε τους ανθρώπους του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Σερρών να κλείσουν, για λόγους ασφαλείας, νωρίτερα κατά μία ώρα το χιονοδρομικό κέντρο.

Οδηγοί που δεν κατάφεραν να βάλουν αλυσίδες άφησαν τα οχήματα τους στην άκρη του δρόμου και, σε συνδυασμό με την μεγάλη κίνηση που υπήρχε στη διαδρομή από και προς το χιονοδρομικό κέντρο, δημιουργήθηκε το πρόβλημα.

Με ανακοίνωση του ο ΕΟΣ Σερρών συνιστά σε όλους «η ανάβαση στο βουνό να πραγματοποιείται μόνο από άτομα που διαθέτουν την εμπειρία και τον εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν με ασφάλεια τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες».

Προειδοποιήσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας

Μετά από σύγκληση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις «Red Code» για επτά περιοχές όπου αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα. Η Αττική έχει τεθεί σε πορτοκαλί επίπεδο προειδοποίησης, ενώ κατά το βράδυ του Σαββάτου στάλθηκαν μηνύματα από το 112 σε πολίτες της Πελοποννήσου, Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Θεσσαλίας, Ημαθίας και Πιερίας με οδηγίες για περιορισμό μετακινήσεων και αυξημένη προσοχή.

Παράλληλα, το μεσημέρι της Κυριακής, η Πολιτική Προστασία απέστειλε ειδοποίηση και στους κατοίκους των νησιών του Βορείου Αιγαίου, προτρέποντας σε περιορισμό μετακινήσεων έως το πρωί της Δευτέρας λόγω των αναμενόμενων έντονων φαινομένων.

Τι αναμένεται το επόμενο διάστημα – Πρόγνωση από την Αν. Τυράσκη

Το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας αναμένεται να εκδηλωθεί το απόγευμα της Κυριακής και στη συνέχεια να κινηθεί ανατολικά, πλήττοντας περιοχές των Δωδεκανήσων και της Κρήτης έως και τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες επισημαίνουν ότι τα φαινόμενα μπορεί να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, καθιστώντας απαραίτητη την αυξημένη προσοχή σε μετακινήσεις και υπαίθριες δραστηριότητες.

Η έντονη κακοκαιρία φαίνεται να υποχωρεί στα ηπειρωτικά, μετά τα καταστροφικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν κυρίως στην περιοχή του Αγιόκαμπου Λάρισας. Στην περιοχή της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας, οι νομοί Μαγνησίας, Λάρισας, Πιερίας, Ημαθίας και η Χαλκιδική είχαν πληγεί από έντονη βροχόπτωση σε συνδυασμό με θυελλώδεις ανέμους και ισχυρό κυματισμό. Η κατάσταση πλέον είναι καλύτερη, ενώ οι πολίτες προσπαθούν να αποκαταστήσουν ζημιές σε σπίτια και δρόμους.

Το μέτωπο της κακοκαιρίας μετακινείται ανατολικότερα, με τις επόμενες ώρες οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες να πλήττουν το Αιγαίο, τη Χαλκιδική, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και τα νησιά Λήμνο, Χίο, Λέσβο και Σάμο. Στα ίδια σημεία επικρατούν ισχυροί άνεμοι 8-9 μποφόρ, ενώ σύντομα αναμένεται μικρή υποχώρηση στα 8 μποφόρ.

Χιονοπτώσεις παρατηρούνται ήδη σε ορεινά και ημιορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας, και με την πτώση της θερμοκρασίας στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται χιόνια και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Η εκτόνωση του φαινομένου αναμένεται τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, με τις βροχές και καταιγίδες να περιορίζονται στο ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Για λίγες ώρες το πρωί θα σημειωθούν χιονοπτώσεις σε πεδινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από το μεσημέρι και μετά, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με εξασθένηση των φαινομένων και των ανέμων.

