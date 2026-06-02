Εκπληκτική εικόνα από μια «φωλιά» εντυπωσιακών άστρων στο γαλαξία μας

Το Westerlund 2 είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά, νεαρά και ογκώδη αστρικά σμήνη στο γαλαξία μας και μια εικόνα που αποτελεί συνδυασμό παρατηρήσεων των διαστημικών τηλεσκοπίων Chandra και James Webb αποκαλύπτει κρίσιμα στοιχεία για τη δημιουργία των άστρων και το κοσμικό περιβάλλον που προκύπτει στη συνέχεια.

Το Westerlund 2 βρίσκεται σε απόσταση περίπου 20.000 ετών φωτός από τη Γη στον αστερισμό της Τρόπιδος αποτελώντας σύμφωνα με τους ειδικούς μια φωλιά» γέννησης μερικών από τα θερμότερα, φωτεινότερα και πιο ογκώδη άστρα του γαλαξία μας. Πολλά από τα άστρα του σμήνους οποία είναι εκατομμύρια φορές πιο λαμπερά από τον Ήλιο.

Πρόκειται για είναι ένα εξαιρετικά νεαρό σμήνος με ηλικία που εκτιμάται μόλις στα 1-2 εκατομμύρια έτη και βρίσκεται μέσα σε ένα τεράστιο αστρικό μαιευτήριο αερίων και σκόνης, γνωστό ως νεφέλωμα Gum 29. Η έντονη ακτινοβολία από τα γιγάντια άστρα του σμήνους σμιλεύει τα νέφη, δημιουργώντας εντυπωσιακές δομές. Η ισχυρή ακτινοβολία και οι αστρικοί άνεμοι διώχνουν τα αέρια μακριά από τον πυρήνα του σμήνους καθιστώντας την περιοχή αυτή αφιλόξενη για τη δημιουργία πλανητών.

Λόγω της μεγάλης πυκνότητας και των ακραίων συνθηκών που επικρατούν εκεί το Westerlund 2 αποτελεί ένα κορυφαίο εργαστήριο για τους αστρονόμους. Παρατηρήσεις από διαστημικά τηλεσκόπια (όπως το Hubble και το James Webb) επιτρέπουν στους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα την εξέλιξη των άστρων, τον τρόπο με τον οποίο τα μαζικά αστέρια επηρεάζουν το περιβάλλον τους και τις διαδικασίες γέννησης πλανητικών συστημάτων.

Naftemporiki.gr