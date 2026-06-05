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Anthropic: Ζητά να σταματήσει προσωρινά η παγκόσμια ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η εταιρεία υποστήριξε σε σχετική έκθεσή της ότι μια παγκόσμια επιβράδυνση στην ανάπτυξη των πλέον προηγμένων συστημάτων AI θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic ζήτησε την Πέμπτη (4/6) την προσωρινή παύση της ανάπτυξης των ισχυρότερων συστημάτων AI σε παγκόσμιο επίπεδο, προειδοποιώντας ότι τα πιο σύγχρονα μοντέλα παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να δυσχεράνουν τον έλεγχό τους.

Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, δημιουργός των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης Claude, υποστήριξε σε σχετική έκθεσή της ότι μια παγκόσμια επιβράδυνση στην ανάπτυξη των πλέον προηγμένων συστημάτων AI θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν σταματούσε μόνο μία εταιρεία, οι ανταγωνιστές της απλώς θα συνέχιζαν.

«Πιστεύουμε ότι θα ήταν καλό για τον κόσμο να έχει την επιλογή να επιβραδύνει ή να αναστείλει προσωρινά την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αιχμής, ώστε οι κοινωνικές δομές και η έρευνα για την ευθυγράμμιση να μπορούν να συμβαδίσουν με την πρόοδο της τεχνολογίας», ανέφερε η εταιρεία.

Ωστόσο, για να εφαρμοστεί μια πραγματική παύση, θα πρέπει πολλές μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορες χώρες —κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα— να συμφωνήσουν να σταματήσουν ταυτόχρονα, βάσει κανόνων που θα μπορούν όλοι να ελέγχουν και να πιστοποιούν, ανέφερε η Anthropic.

Πηγή: ertnews.gr / Διαβάστε περισσότερα στο European Perspective.

 

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ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

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