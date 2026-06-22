Η Rockstar ανακοίνωσε την ημερομήνια προ-παραγγελίας του GTA 6 - Στη δημοσιότητα και το εξώφυλλο (βίντεο)

Ανακοινώθηκε επιτέλους έπειτα από δύο παρατάσεις, η ημερομηνία έναρξης των προ-παραγγελιών του πολυαναμενόμενου βιντεοπαιχνιδιού Grand Theft Auto 6.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής, Rockstar, στις 25 Ιουνίου 2026, οι φαν και απανταχού gamers, θα μπορέσουν να παραγγείλουν το παιχνίδι πριν από την επίσημη κυκλοφορία του στις 19 Νοεμβρίου. Παράλληλα με την ημερομηνία, δημοσιεύτηκε και το γραφικό του εξώφυλλου. Το νέο παιχνίδι θα είναι διαθέσιμο στις πλατφόρμες PlayStation 5 και Xbox Series X/S.

Πέραν από την τεράστια αναμονή, το συγκεκριμένο σίκουελ ξεχωρίζει λόγω του ότι για πρώτη φορά η πρωταγωνίστρια είναι γυναίκα σε τρισδιάστατο τοπίο, η Λουτσία, μαζί με τον σύντροφο της στο έγκλημα και στη ζωή, τον Τζέισον, σαν δευτερεύων χαρακτήρα.

Όπως γράφει σχετικό δημοσίευμα του BBC, η ιστορία ακολουθεί το ζευγάρι σε μια περιπέτεια αλά Μπόνι και Κλάιντ, στο γνωστό πλέον σκηνικό της Vice City, εμπνευσμένη από το Μιάμι.

Ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη λίστα του HP TECH TAKES, το Minecraft κατέχει τον τίτλο του κορυφαίου σε πωλήσεις βιντεοπαιχνιδιού όλων των εποχών με 350 εκατομμύρια πωληθέντα αντίτυπα από την κυκλοφορία του το 2011. Ακολουθεί το Grand Theft Auto V στα 225 εκατομμύρια και το Wii Sports με σχεδόν 83 εκατομμύρια, από το 2006.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Grand Theft Auto V κυκλοφόρησε το 2013 και έκτοτε οι φαν αναμένουν την κυκλοφορία της έκτης επέκτασης, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τις 45 εκατομμύρια πωλήσεις λανσαρίσματος, σύμφωνα με έκθεση της ιδιωτικής τράπεζας επενδύσεων, Piper Sandler. Αυτή τη στιγμή, ο προκάτοχος του κατέχει το Ρεκόρ Γκίνες για τις περισσότερες πωλήσεις εντός 24ώρου, με 11.21 εκατομμύρια αντίτυπα, το 2018.

Ο David Jones, ο Σκωτσέζος σχεδιαστής του Grand Theft Auto, είχε επίσης σχεδιάσει την επιτυχημένη σειρά βιντεοπαιχνιδιών Lemmings το 1991, και η απόφασή του να βοηθήσει στη δημιουργία της μακροχρόνιας σειράς Grand Theft Auto αποδείχθηκε οικονομικά σοφή, δεδομένης της τεράστιας δημοτικότητάς της μεταξύ πολλών παικτών. Το μοναδικό στυλ και το ελκυστικό παιχνίδι του Grand Theft Auto βοήθησαν να πειστούν διασημότητες, όπως ο τραγουδιστής Phil Collins και οι ηθοποιοί Burt Reynolds και Samuel L. Jackson, να δανείσουν τις φωνές τους για σύντομες εμφανίσεις (cameos) στο παιχνίδι.

Πώς ξεκίνησε

Το Grand Theft Auto είναι ένα βιντεοπαιχνίδι που δημιουργήθηκε από την αμερικανική εταιρεία Rockstar Games και κυκλοφόρησε το 1997 και το 1998 από την American Softworks Corporation (ASC Games) για αναπαραγωγή σε κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών και προσωπικούς υπολογιστές, σύμφωνα με την διαδικτυακή εγκυκλοπέδια Βritannica. Μετά από ένα εξαιρετικά δημοφιλές ντεμπούτο, το Grand Theft Auto συνέχισε δημιουργώντας πολλαπλές συνέχειες (sequels) και επεκτάσεις (expansions), συμπεριλαμβανομένων των Grand Theft Auto: Vice City (2002), Grand Theft Auto: San Andreas (2004) και του εξυμνημένου από τους κριτικούς Grand Theft Auto IV (2008).

Στη σειρά Grand Theft Auto, οι παίκτες ελέγχουν εγκληματίες και προσπαθούν να ανεβάσουν το κύρος τους ολοκληρώνοντας αποστολές σε διάφορες εικονικές πόλεις. Το πρώτο παιχνίδι της σειράς προσέφερε μια απλή οπτική γωνία «από ψηλά» (bird’s-eye perspective) του τοπίου, από την οποία ο παίκτης μπορούσε να βλέπει και να συμμετέχει σε κλοπές αυτοκινήτων, ληστείες, ανταλλαγές πυροβολισμών και άλλες μορφές παραβατικότητας. Η προσέγγιση ενός οχήματος και η απομάκρυνση του οδηγού επιτρέπει στον παίκτη να πάρει τον έλεγχο του οχήματος, να αλλάξει ραδιοφωνικούς σταθμούς και να προκαλέσει όση καταστροφή είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων. Τα μεταγενέστερα παιχνίδια της σειράς προσέφεραν βελτιωμένα γραφικά και διαφορετικούς τρόπους παιχνιδιού. Στρατηγικά τοποθετημένα βίντεο (video clips) αναπτύσσουν την πλοκή, δίνοντας σε κάθε τίτλο τη δική του ξεχωριστή αφήγηση και χαρακτήρες. Η ικανότητα ελεύθερης μετακίνησης στις πόλεις, σε συνδυασμό με τις περίπλοκες και απαιτητικές πίστες, κατέστησε το Grand Theft Auto έναν από τους πιο καινοτόμους και δημοφιλείς τίτλους παιχνιδιών στα τέλη της δεκαετίας του 1990.