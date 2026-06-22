«Επιχείρηση Περίοδος»: Η πρώτη αποστολή που θα μελετήσει την έμμηνο ρήση στο διάστημα

Μια πρωτοποριακή αποστολή φιλοδοξεί να μελετήσει για πρώτη φορά συστηματικά την έμμηνο ρύση σε συνθήκες μικροβαρύτητας, επιχειρώντας να καλύψει ένα σημαντικό κενό γνώσης που παραμένει ανοιχτό εδώ και δεκαετίες στην ιατρική των διαστημικών πτήσεων.

Η ανάγκη για περισσότερα δεδομένα αναδεικνύεται μέσα από ένα περιστατικό που έχει μείνει στην ιστορία της διαστημικής εξερεύνησης. Πριν από 46 χρόνια, μηχανικοί της NASA είχαν ρωτήσει την Sally Ride, την πρώτη Αμερικανίδα που ταξίδεψε στο Διάστημα, αν 100 ταμπόν θα ήταν αρκετά για μια αποστολή διάρκειας έξι ημερών. Αν και σήμερα η ιστορία αυτή προκαλεί χαμόγελα, καταδεικνύει πόσο περιορισμένη ήταν, και παραμένει σε μεγάλο βαθμό, η επιστημονική γνώση γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα.

Αποστολή το 2027

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Operation Period, η οποία προωθεί την πρόσβαση σε προϊόντα περιόδου και την αντιμετώπιση των εμποδίων που τη δυσχεραίνουν, σχεδιάζει να πραγματοποιήσει την αποστολή Operation Period-01 (OP-01) το 2027.

Οι ιδρύτριες της οργάνωσης προγραμματίζουν να ταξιδέψουν οι ίδιες στο Διάστημα με υποτροχιακή πτήση της Virgin Galactic, προκειμένου να διεξαγάγουν πειράματα σε πραγματικές συνθήκες μικροβαρύτητας.

Η συνιδρύτρια και εκτελεστική διευθύντρια της οργάνωσης, Manju Bangalore, δήλωσε στο Space.com ότι η ομάδα διαπίστωσε πως τα κενά που υπάρχουν στη γνώση γύρω από την έμμηνο ρύση στη Γη επεκτείνονται και στην ιατρική των διαστημικών αποστολών.

«Στόχος μας είναι κάθε άνθρωπος που έχει περίοδο να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια και να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές του και αυτό περιλαμβάνει και τους αστροναύτες», ανέφερε.

Ένα viral πείραμα άνοιξε τη συζήτηση

Το ενδιαφέρον για την έρευνα ενισχύθηκε όταν ένα βίντεο της Bangalore έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό παρουσίαζε μια πρώιμη εκδοχή πειράματος σχετικά με τη συμπεριφορά του εμμηνορροϊκού υγρού σε συνθήκες μειωμένης βαρύτητας κατά τη διάρκεια παραβολικής πτήσης.

Όπως εξήγησε, η δημοσιότητα που έλαβε το βίντεο συνέβαλε στην αποστιγματοποίηση της περιόδου και ανέδειξε την έλλειψη επιστημονικών δεδομένων στον τομέα της διαστημικής ιατρικής.

Σήμερα, πολλές γυναίκες που συμμετέχουν σε διαστημικές αποστολές επιλέγουν να καταστέλλουν την έμμηνο ρύση τους με τη χρήση ορμονικών ενδομήτριων σπειραμάτων ή αντισυλληπτικών χαπιών. Παρότι αυτή η δυνατότητα παραμένει διαθέσιμη, η απουσία επαρκών στοιχείων για το πώς επηρεάζεται η περίοδος στο Διάστημα περιορίζει τις επιλογές που έχουν οι ίδιες για το σώμα τους.

Σημαντικά δεδομένα για τις αποστολές του μέλλοντος

Η ανάγκη για έρευνα γίνεται ακόμη πιο επιτακτική καθώς οι διαστημικές αποστολές αποκτούν μεγαλύτερη διάρκεια και η ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη επανέρχεται στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με την Bangalore, τα περιορισμένα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα δείχνουν ότι η έμμηνος ρύση δεν φαίνεται να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε περιβάλλον μικροβαρύτητας. Ωστόσο, απουσιάζουν ποσοτικά στοιχεία για αποστολές μεγάλης διάρκειας, καθώς και πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον σωστό σχεδιασμό των αναγκαίων προμηθειών.

Το θέμα έχει και πρακτική διάσταση, καθώς σε κάθε διαστημική αποστολή το βάρος και ο διαθέσιμος χώρος αποτελούν κρίσιμους παράγοντες. Η ύπαρξη αξιόπιστων δεδομένων θα επιτρέψει τον ακριβέστερο υπολογισμό των αναγκών των πληρωμάτων στο μέλλον.

Οφέλη και για τη Γη

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να έχουν εφαρμογές και πέρα από τη διαστημική εξερεύνηση. Η Bangalore υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά στην επιστημονική μελέτη της εμμήνου ρύσεως, ακόμη και στη Γη.

Ως παράδειγμα ανέφερε πρόσφατες έρευνες που έδειξαν ότι ορισμένες εταιρείες προϊόντων περιόδου αξιολογούσαν την απορροφητικότητα των προϊόντων τους χρησιμοποιώντας αλατούχο διάλυμα αντί για πραγματικό εμμηνορροϊκό αίμα. Σύμφωνα με την ίδια, η πρακτική αυτή ενδέχεται να συνέβαλε στην υποδιάγνωση της βαριάς εμμηνορροϊκής αιμορραγίας, μιας κατάστασης που εκτιμάται ότι επηρεάζει περίπου το 20% των Αμερικανίδων που έχουν περίοδο.

Η αποστολή OP-01 δεν αναμένεται να δώσει όλες τις απαντήσεις. Οι εμπνευστές της τη θεωρούν το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης ερευνητικής προσπάθειας, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει μελλοντικά νέες υποτροχιακές και τροχιακές πτήσεις, δημιουργώντας ένα πολύ μεγαλύτερο επιστημονικό αρχείο δεδομένων για την έμμηνο ρύση στο Διάστημα.